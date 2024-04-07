Солнечное затмение: астролог рассказала про особенности этого периода

8 апреля 2024 года в 21.18 произойдет полное солнечное затмение. Специально для читателей УНН профессиональный астролог Ксения Базиленко рассказала об особенностях этого периода.

Это солнечное затмение можно будет наблюдать над территорией США, в Канаде и Мексике.

Астролог отметила, что в период затмения всегда ухудшается самочувствие, повышается раздражительность. Поэтому необходимо быть внимательными к своему здоровью и не подвергать себя излишним нагрузкам, как физическим, так и психологическим. Нельзя употреблять алкоголь. Стоит отказаться от плановых медицинских операций.

Также в период затмения увеличивается количество несчастных случаев и катастроф. Усиливает этот фактор в данном затмении ретроградность Меркурия. Будьте особо внимательны на дорогах - предостерегала Ксения Базиленко.

Астролог рассказала, что считается, что судьбоносное влияние затмений, в виде политических или природных явлений, сильнее всего проявляется над той территорией, где его можно наблюдать. Ещё за три дня до момента затмения сила его воздействия весьма ощутима.

Например, максимально это солнечное затмение можно будет увидеть над 15-тью штатами Америки и уже 5 апреля в Нью-Йорке произошло землетрясение - пояснила астролог.

С точки зрения астрологии, пояснила Базиленко, в период затмений происходит коррекция нашей судьбы через определенные события, происходящие в это время. А солнечные затмения связаны с периодами особенно резких и радикальных перемен.

Особенности этого солнечного затмения

8 апреля будет одним из самых сложных дней этого месяца. Важно, не совершить больших ошибок, поддавшись негативным эмоциям, так как эти ошибки могут иметь серьёзные последствия - считает астролог.

Поэтому в этот период нельзя:

- принимать важные решения

- начинать бизнес или другие важные дела

- делать покупки, особенно крупные

- переезжать

- нежелательно ехать в дальнюю дорогу.

Необходимо также с осторожностью относится к тем людям, с которыми вы можете познакомится в эти дни.

Что нужно делать в солнечное затмение.

- сохранять хорошее настроение

- быть внимательным к себе и своему окружению

- главное – заняться постановкой новых целей, разобраться в своих стремлениях и желаниях.

Обязательно запишите свои желания и планы. Ведь Солнце в астрологии – это наш Дух, который дает нам силу жизни и наши возможности - говорит она.

Момент солнечного затмения всегда происходит в новолуние, где Солнце и Луна находится в соединении с кармическим узлом. На этот раз все эти события будут происходить в знаке Овна. Овен - знак огня, индивидуальности и яркости. И поэтому нам очень важно разобраться в себе и своих индивидуальных качествах и желаниях, выстроить свои цели, и в целом пересмотреть свою судьбу. Девиз такого затмения в Овне – стань хозяином своей судьбы.

Нисходящий узел Кету будет находиться в Весах. И это говорит о том, что стремясь к своим целям и реализации своих планов, нам необходимо учитывать интересы других, проявлять дипломатичность и толерантность, избегать конфликтов.

В момент затмения в соединении с Солнцем и Луной будет еще и такая планета, как Хирон. В астрологии эта планета проводник - между человеком и Высшими Мирами, который открывает дорогу для дальнейшей эволюции. Поэтому внутренняя трансформация будет у каждого из нас. Она также является Третейским судьей, арбитром – как символ справедливости. Мы сможем получить оценку своим поступкам. Понаблюдайте за своими событиями в этот период. Хирон – это планета двойственности, и если человек не определиться со своими целями и не будет давать четкую оценку своим действиям, то на протяжении года он может бесцельно "болтаться" в событиях своей жизни и стать очень беспомощным.

В этом большом соединении будет принимать участие и Меркурий. Ретроградный в знаке Овна он заставит нас всех в ближайшие пол года провести работу над ошибками и разрешить многие затянувшиеся вопросы.

8 апреля Мексику, США и Канаду охватит полное солнечное затмение

Марс - планетарный управитель Овна, и его состояние дает нам больше информации об энергии полного солнечного затмения в этом знаке. Марс в настоящее время находится в Рыбах и приближается к соединению с Сатурном, которое произойдет 10 апреля.

Эта конфигурация не дает нам возможность справиться с чувствами вины и стыда, когда мы пытаемся действовать в соответствии со своими желаниями. Нужно будет научится принимать реальность жизни, справляться со своими страхами и найти выход своим накопившимся переживаниям. Отпустить накопленные стрессы и потери, чтобы в вашу жизнь могли прийти сильные события, которых вы так долго ждали", - считает астролог.

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