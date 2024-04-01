8 апреля Мексику, США и Канаду охватит полное солнечное затмение

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
hardianХранитель
nasaNASA
meksikaМексика
atlanticheskii-okeanАтлантический океан
tikhii-okeanТихий океан
kanadaКанада
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина
Эксклюзив
Как украинская компания может стать специмпортером вооружения: объяснение МОУ
  •  40209 просмотра

Как украинская компания может стать специмпортером вооружения: объяснение МОУ

Эксклюзив
Не Княжицким единым. Как соцсети забыли о главном помощнике Сивковича
  •  58581 просмотра

Не Княжицким единым. Как соцсети забыли о главном помощнике Сивковича

Эксклюзив
Мы получаем сигналы о попытках давления на новых поставщиков продуктов питания для ВСУ - представитель ГОТ Аким Коваленко
  •  90023 просмотра

Мы получаем сигналы о попытках давления на новых поставщиков продуктов питания для ВСУ - представитель ГОТ Аким Коваленко

Эксклюзив
Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам
  •  126903 просмотра

Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам

Эксклюзив
В Сумской ОВА рассказали о ходе эвакуации из пограничья
  •  104599 просмотра

В Сумской ОВА рассказали о ходе эвакуации из пограничья

Эксклюзив
МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами
29 марта 2024, 13:12  •  227483 просмотра

МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами

Эксклюзив
В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19
29 марта 2024, 11:55  •  192168 просмотра

В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19

Эксклюзив
Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом
29 марта 2024, 11:00  •  191353 просмотра

Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом

Эксклюзив
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
28 марта 2024, 13:27  •  413214 просмотра

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Эксклюзив
МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт
28 марта 2024, 12:43  •  140267 просмотра

МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт

Новости по теме
8 апреля Мексику, США и Канаду охватит полное солнечное затмение

8 апреля Мексику, США и Канаду охватит полное солнечное затмение

  •  7221 просмотра
Место захоронения рядом с Мэрилин Монро и основателем Playboy Хью Хефнером продали на аукционе

Место захоронения рядом с Мэрилин Монро и основателем Playboy Хью Хефнером продали на аукционе

  •  7574 просмотра
Гибель помощника Залужного: будут судить офицера, подарившего Частякову гранаты

Гибель помощника Залужного: будут судить офицера, подарившего Частякову гранаты

  •  7856 просмотра
россия планирует сократить экспорт ГП морем в апреле до минимума за 5 месяцев

россия планирует сократить экспорт ГП морем в апреле до минимума за 5 месяцев

  •  10980 просмотра
Центробанк рф рассматривает нестабильные валюты для резервов на фоне изоляции российской экономики

Центробанк рф рассматривает нестабильные валюты для резервов на фоне изоляции российской экономики

  •  7958 просмотра
Генпрокурор: военные преступления рф на Киевщине исследуем как возможные элементы геноцида

Генпрокурор: военные преступления рф на Киевщине исследуем как возможные элементы геноцида

  •  7755 просмотра
Таможенники изъяли аниме-фигурки на 700 тысяч гривен, которые хотели ввезти из Китая по почте

Таможенники изъяли аниме-фигурки на 700 тысяч гривен, которые хотели ввезти из Китая по почте

  •  8630 просмотра
Стремительный рост цен на кофе уже имеет влияние - FT

Стремительный рост цен на кофе уже имеет влияние - FT

  •  10069 просмотра
Adidas прекращает продажу футболок сборной ФРГ с номером 44, дизайн которого напоминает руны нацистов

Adidas прекращает продажу футболок сборной ФРГ с номером 44, дизайн которого напоминает руны нацистов

  •  8480 просмотра
В Виннице во время пожара в квартире спасли мать с ребенком во время пожара

В Виннице во время пожара в квартире спасли мать с ребенком во время пожара

  •  8527 просмотра

Популярные

В Харькове россияне разрушили практически всю критическую энергетическую инфраструктуру - мэр

В Харькове россияне разрушили практически всю критическую энергетическую инфраструктуру - мэр

  •  109135 просмотра
Жена посла Украины в Бразилии заболела лихорадкой Денге

Жена посла Украины в Бразилии заболела лихорадкой Денге

  •  79508 просмотра
Евлаш о противодействии авиабомбам ФАБ-1500: основная задача заключается в борьбе с их носителями - самолетами

Евлаш о противодействии авиабомбам ФАБ-1500: основная задача заключается в борьбе с их носителями - самолетами

  •  69396 просмотра
В москву прибыл новый грузовой рейс из Ирана для производства дронов - Гуменюк

В москву прибыл новый грузовой рейс из Ирана для производства дронов - Гуменюк

  •  64364 просмотра
Ракетная атака рф на Львовщину: двое погибших, поисковая операция завершена - ОВА

Ракетная атака рф на Львовщину: двое погибших, поисковая операция завершена - ОВА

  •  58538 просмотра

Публикации

Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам

Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам
Эксклюзив

  •  126903 просмотра
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
Эксклюзив

28 марта 2024, 13:27  •  413214 просмотра
Временная тишина: почему замолчали "враждебные" голоса против ГОТ

Временная тишина: почему замолчали "враждебные" голоса против ГОТ

27 марта 2024, 10:45  •  386547 просмотра
«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
Эксклюзив

21 марта 2024, 11:56  •  740630 просмотра
Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

21 марта 2024, 08:07  •  684881 просмотра

8 апреля Мексику, США и Канаду охватит полное солнечное затмение

Полное солнечное затмение пройдет через Тихий океан, Мексику, США и Канаду 8 апреля, а его полная фаза продлится 4 минуты 27 секунд.

УНН Lite •   •  7221 просмотра
8 апреля Мексику, США и Канаду охватит полное солнечное затмение

Место захоронения рядом с Мэрилин Монро и основателем Playboy Хью Хефнером продали на аукционе

Могила на кладбище Вествуд-Виллидж, рядом с местами упокоения Мэрилин Монро и Хью Хефнера, была продана на аукционе за 195 000 долларов технологическому инвестору.

Новости Мира •   •  7574 просмотра
Место захоронения рядом с Мэрилин Монро и основателем Playboy Хью Хефнером продали на аукционе

Гибель помощника Залужного: будут судить офицера, подарившего Частякову гранаты

По информации ОГП, специализированная прокуратура в сфере обороны Центрального региона направила в суд обвинительный акт по факту гибели Геннадия Частякова, который был помощником экс-главнокомандующего.

Общество •   •  7856 просмотра
Гибель помощника Залужного: будут судить офицера, подарившего Частякову гранаты

россия планирует сократить экспорт ГП морем в апреле до минимума за 5 месяцев

рф планирует сократить экспорт дизельного топлива морским транспортом в апреле до самого низкого уровня за 5 месяцев из-за атак украинских беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы и сезонного технического обслуживания, что уменьшает переработку сырой нефти.

Война •   •  10980 просмотра
россия планирует сократить экспорт ГП морем в апреле до минимума за 5 месяцев

Центробанк рф рассматривает нестабильные валюты для резервов на фоне изоляции российской экономики

Растущая изоляция россии в мире заставляет ее рассматривать менее стабильные и неликвидные валюты, кроме китайского юаня, для своих резервов из-за усиления западных санкций.

Экономика •   •  7958 просмотра
Центробанк рф рассматривает нестабильные валюты для резервов на фоне изоляции российской экономики

Генпрокурор: военные преступления рф на Киевщине исследуем как возможные элементы геноцида

Генеральный прокурор Андрей Костин заявил, что Украина расследует военные преступления в Киевской области как возможные элементы геноцида, который россия пытается совершить против украинского народа.

Война •   •  7755 просмотра
Генпрокурор: военные преступления рф на Киевщине исследуем как возможные элементы геноцида

Таможенники изъяли аниме-фигурки на 700 тысяч гривен, которые хотели ввезти из Китая по почте

Таможенники изъяли 4270 незадекларированных фигурок аниме стоимостью почти 700 тысяч гривен, которые пытались ввезти из Китая по почте.

Общество •   •  8630 просмотра
Таможенники изъяли аниме-фигурки на 700 тысяч гривен, которые хотели ввезти из Китая по почте

Стремительный рост цен на кофе уже имеет влияние - FT

Экстремальные температуры и засухи в Юго-Восточной Азии привели к снижению урожайности кофейных зерен во Вьетнаме и Индонезии, втором и третьем крупнейших мировых производителях, в результате чего мировые фьючерсы на кофейные зерна взлетели почти до рекордных отметок.

Экономика •   •  10069 просмотра
Стремительный рост цен на кофе уже имеет влияние - FT

Adidas прекращает продажу футболок сборной ФРГ с номером 44, дизайн которого напоминает руны нацистов

Adidas и Немецкий футбольный союз прекратили продажу футболок с номером 44 из-за его сходства с рунами нацистской СС, в ответ на критику со стороны болельщиков.

спорт •   •  8480 просмотра
Adidas прекращает продажу футболок сборной ФРГ с номером 44, дизайн которого напоминает руны нацистов

В Виннице во время пожара в квартире спасли мать с ребенком во время пожара

Спасатели спасли мать с ребенком во время пожара в квартире на четвертом этаже многоэтажки в Виннице.

Общество •   •  8527 просмотра
В Виннице во время пожара в квартире спасли мать с ребенком во время пожара