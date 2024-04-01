8 апреля Мексику, США и Канаду охватит полное солнечное затмение

Полное солнечное затмение пройдет через Тихий океан, Мексику, США и Канаду и завершится над Атлантическим океаном 8 апреля. Об этом УНН пишет со ссылкой на The Guardian.

Детали

8 апреля луна проходит прямо перед Солнцем, закрывая его яркую поверхность и открывая призрачные следы солнечной атмосферы. Полная фаза продлится 4 минуты и 27 секунд, однако увидеть это небесное явление можно будет только в некоторых частях планеты.

Луна должна полностью перекрыть солнце и это приведет к появлению "солнечной короны", которая будет иметь около 115 км в поперечнике. За пределами этой полосы можно будет наблюдать частичное затмение, но чем дальше от нее, тем меньшая часть Солнца будет закрыта.

Полное затмение будет видно в Мексике между 10.51 по среднеевропейскому времени и 12.32 по центральноевропейскому; в США между 13.27 по центральноевропейскому времени и 15.35 по восточному времени; и в Канаде между 15.12 по восточному времени и 17.16 по североевропейскому.

К сожалению, в Украине это затмение не будет видно, но все желающие смогут за ним наблюдать в режиме реального времени благодаря трансляции NASA на YouTube. Пик затмения придет на 20:18 по киевскому времени.

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