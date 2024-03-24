Лунное затмение: чего нельзя и что нужно делать в этот период

25 марта в 9.13 утра по киевскому времени состоится важное астрологическое событие – полутеневое лунное затмение. Профессиональный астролог Ксения Базиленко специально для читателей УНН дала рекомендации о том, как правильно пройти этот период.

С этого момента открывается коридор затмений, который будут длиться до солнечного затмения 8-го апреля.

Всегда период затмений даётся людям для коррекции их судьбы. Именно в этот период приходят главные уроки жизни, а некоторым людям возвращаются бумерангом как добрые, так и злые их дела. Это всегда трудный кармический период для всех нас, когда проигрываются важные глобальные события - рассказала астролог.

Лунное затмение имеет свою особенность. Как пояснила астролог, поскольку лунное затмение связано с душевным эмоциональным состоянием и с семейными отношениями, мы уже за несколько дней до начала затмения можем ощутить сильное эмоциональное напряжение и раздражительность.

Очень важно в этот период сохранять благоприятный настрой, добрые, позитивные эмоции и взаимоотношения. Таким образом вы сможете заложить хорошую программу на ближайшие полгода - рассказала Базиленко.

Лунное затмение будет происходить в знаке Весов, который влияет на взаимоотношения в браке и в партнерских деловых отношениях.

Пары с крепкими духовными связями смогут ещё больше упрочить отношения. Но в союзах, где партнёры не готовы принимать друг друга, отношения могут ещё больше осложнится.

Нас будут учить договариваться с собой и с окружением, с людьми, которые являются вашими партнерами, особенно в личных отношениях - поясняет астролог.

Также период затмений сильно влияет на дипломатические отношения между странами.

Нужно помнить, что в период лунного затмения ухудшается эмоциональное и физическое состояние людей. Особенно чувствительны к этому дети и пожилые люди.

Также возможны аварии из-за невнимательности.

Рекомендации на период затмения

Чего следует избегать:

Нельзя находиться в тяжелом эмоциональном состоянии, иначе вы заложите эту программу на полгода. Находите в себе силы быть в гармонии с собой и с окружающим миром.

Нельзя конфликтовать. Постарайтесь избегать конфликтных ситуаций, а иначе они затянуться на долгое время и останутся неразрешёнными.

Не употребляйте спиртные напитки или другие дурманящие вещества, потому что это может привести к тяжелым последствиям.

Откажитесь от плановых хирургических вмешательств в этот день.

Не стоит принимать важные решения и подписывать важные бумаги, покупать или продавать дорогостоящие вещи или недвижимость.

Откажитесь от посещения бани и не подвергайте себя сильным физическим нагрузка.

Необходимо в момент затмения:

Очистить квартиру, сделать генеральную уборку, избавиться от всего лишнего и ненужного.

Очистит свое тело, особенно хорошо это делать соляными скрабами. Примите перед затмением контрастный душ.

Больше отдыхайте, сделайте перерыв от ваших дел.

Уделите времени себе и духовным практикам, молитвами. Можно записать на листке бумаге накопившие страхи и обиды, а затем сжечь его перед затмением. Также хорошо попросить прощения как у себя, так у близких, если накопились обиды.

Правильно питаться, исключив мясо и тяжелые продукты.

И самое главное: в период лунного затмения мы можем избавиться от негативных привычек, например курение, и привить новые позитивные.

Ведь привычки – это качество нашей жизни - считает астролог.

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