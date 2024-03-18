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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Весеннее равноденствие перед лунным затмением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 марта
  •  37406 просмотра

Весеннее равноденствие перед лунным затмением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 марта

Эксклюзив
Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив
15 марта 2024, 23:06  •  171498 просмотра

Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив

Эксклюзив
Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"
15 марта 2024, 12:49  •  182061 просмотра

Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"

Эксклюзив
На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз
15 марта 2024, 10:54  •  182898 просмотра

На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз

Эксклюзив
Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт
15 марта 2024, 08:44  •  168841 просмотра

Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт

Эксклюзив
"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет еще больше разбалансировать бизнес-среду или создать преференции приближенным компаниям - эксперт
15 марта 2024, 08:10  •  117061 просмотра

"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет еще больше разбалансировать бизнес-среду или создать преференции приближенным компаниям - эксперт

Эксклюзив
Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров
14 марта 2024, 15:55  •  129175 просмотра

Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров

Эксклюзив
МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина
14 марта 2024, 14:14  •  121623 просмотра

МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина

Эксклюзив
Владелец "Мегабанка" обратится к правоохранителям относительно поездок руководителя ФГВФЛ Рекрут на авто его банка и продажи Фондом активов по заниженной цене
14 марта 2024, 09:34  •  129332 просмотра

Владелец "Мегабанка" обратится к правоохранителям относительно поездок руководителя ФГВФЛ Рекрут на авто его банка и продажи Фондом активов по заниженной цене

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков
13 марта 2024, 13:24  •  141888 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков

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Весеннее равноденствие перед лунным затмением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 марта
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Во время ночных атак ПВО уничтожила 17 из 22 российских беспилотников "Shahed"

Во время ночных атак ПВО уничтожила 17 из 22 российских беспилотников "Shahed"

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Отсутствие логики: ДОТ пытаются критиковать за то, что украинские бойцы не будут голодными

15 марта 2024, 12:36  •  222958 просмотра
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Депутат от "Украинской стратегии Гройсмана" передал почти 400 гектаров государственной земли частной фирме: что известно

Депутат от "Украинской стратегии Гройсмана" передал почти 400 гектаров государственной земли частной фирме: что известно

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Соратницу Гройсмана обвиняют в том, что она "прятала" гуманитарную помощь в спортзале школы: подробности

12 марта 2024, 09:24  •  344129 просмотра
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12 марта 2024, 06:25  •  362336 просмотра

Весеннее равноденствие перед лунным затмением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 марта

У вас появятся новые возможности и силы для их реализации.

Общество •   •  37406 просмотра
Эксклюзив
Весеннее равноденствие перед лунным затмением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 марта

Во время ночных атак ПВО уничтожила 17 из 22 российских беспилотников "Shahed"

Противовоздушная оборона уничтожила 17 из 22 российских ударных беспилотников типа "Shahed" во время ночных атак рф.

Война •   •  13951 просмотра
Во время ночных атак ПВО уничтожила 17 из 22 российских беспилотников "Shahed"

За сутки погибло 810 военных рф

По данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, за минувшие сутки россияне потеряли 810 военнослужащих.

Война •   •  14229 просмотра
За сутки погибло 810 военных рф

За сутки россияне обстреляли 458 раз 10 населенных пунктов в Запорожской области

За минувшие сутки российские войска совершили 458 обстрелов 10 населенных пунктов Запорожской области, включая авиаудары, ракетные обстрелы и артиллерийские удары, что привело к разрушению жилых домов и инфраструктуры, но обошлось без жертв среди мирного населения.

Война •   •  15095 просмотра
За сутки россияне обстреляли 458 раз 10 населенных пунктов в Запорожской области

Военно-воздушные силы предупреждают о ракетной угрозе в Харьковской области

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют о ракетной опасности в Харьковской области.

Война •   •  16288 просмотра
Военно-воздушные силы предупреждают о ракетной угрозе в Харьковской области

рф атаковала Полтавскую область: без пострадавших

Враг беспилотными летательными аппаратами атаковал Полтавскую область. К счастью, пострадавших и разрушений инфраструктуры не зафиксировано.

Война •   •  16268 просмотра
рф атаковала Полтавскую область: без пострадавших

За сутки рф нанесла 14 ракетных ударов, 75 авиационных атак, 95 залповых обстрелов

За минувшие сутки рф нанесла 14 ракетных ударов, 75 авиаударов и 95 обстрелов из реактивных систем залпового огня по украинским позициям и населенным пунктам в разных регионах.

Война •   •  18065 просмотра
За сутки рф нанесла 14 ракетных ударов, 75 авиационных атак, 95 залповых обстрелов

Сегодня начинается Пасхальный пост: традиции, обычаи, обычаи

Сегодня, 18 марта, для православных христиан начинается Пасхальный пост, который продлится семь недель, и завершится 5 мая, в день празднования Воскресения Иисуса Христа.

Общество •   •  16168 просмотра
Сегодня начинается Пасхальный пост: традиции, обычаи, обычаи

В результате ракетного обстрела пожарной части в Харьковской области ранен спасатель

В Харьковской области рф обстреляла ракетами пожарную часть, серьезно повредив здание и автомобили, а также ранив одного спасателя.

Война •   •  18771 просмотра
В результате ракетного обстрела пожарной части в Харьковской области ранен спасатель

Исландия внесла в парламент пятилетний план поддержки Украины

Правительство Исландии подало на рассмотрение парламента пятилетний план поддержки Украины.

Война •   •  23196 просмотра
Исландия внесла в парламент пятилетний план поддержки Украины