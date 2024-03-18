Весеннее равноденствие перед лунным затмением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 марта

На этой неделе нас ожидает весеннее равноденствие, а в астрологии это означает начало нового года. Кроме того, к концу недели проявится влияние лунного затмения, которое произойдет 25 марта. Профессиональный астролог Ксения Базиленко специально для читателей УНН рассказала, что ждет нас в период с 18 по 24 марта.

"На этой неделе, 20 марта, произойдет важное событие – весеннее равноденствие, которое является в астрологии началом астрологического нового года. В момент равноденствия центр Солнца в своем видимом движении по эклиптике пересекает небесный экватор и переходит из Южного полушария в Северное. Таким образом в эти дни во многих странаха день равен ночи. А в астрологии в этот день Солнце входит в 1-й градус Овна, с которого начинается весь зодиакальный круг. Таким образом начинается новый цикл жизни. 20 марта – сильнейший день в году, когда человек получает обнуление, у него появляются новые жизненные силы и возможности. В этот день хорошо планировать свое будущее, писать желания и заниматься духовными практиками. А, главное, необходимо провести его в хорошем настроении и в любви ко всему, что нас окружает", - рассказала астролог.

Базиленко добавила, что на следующей неделе в понедельник 25 марта произойдёт ещё одно важное астрологическое событие – лунное затмение.

"Сила его влияния начнётся за три дня до него. Поэтому на выходных не стоит заниматься важными делами, совершать крупные покупки, ездить в дальний путь. Особенно опасно пить спиртное и поддаваться негативным эмоциям. Важно правильно подготовиться. Для этого лучше провести время дома, сделать генеральную уборку, выкинуть все лишнее", - считает астролог.

ОВНЫ

В первой половине недели вы можете чувствовать себя достаточно вяло, а во второй половины недели у вас появиться силы, будет больше активности и желания что-либо делать. Финансово будет очень удачный период, когда вы можете заработать хорошие деньги и получить неожиданную прибыль. Вашим проектам будет сопутствовать успех.

Однако есть опасность разоблачения тайных романов. В целом же это хорошее время для занятия творчеством и психологией.

ТЕЛЬЦЫ

Эта неделя будет для вас достаточно приятной и спокойной, будут ладиться все ваши дела. Сейчас вам стоит больше уделить времени себе и своему внутреннему миру. Постарайтесь больше отдыхать, провести время в уединении, в занятии духовными практиками. Это также очень удачный период для всех творческих Тельцов. Эта весна в принципе принесет вам очень много благоприятный перемен, которые будут исходить от вас самих. Поэтому, работаете над собой!

БЛИЗНЕЦЫ

Для Близнецов очень интересная неделя, поскольку у вас будет много возможностей, связанных с вашей деятельностью и вашими проектами. Сейчас самое время воплощать всё задуманное вами. Большую поддержку вы можете получить от своих друзей и вашего руководства. В свободное время вам стоит больше отдыхать и высыпаться.

В личных отношениях у вас дружба может перерасти в большую любовь.

РАКИ

Первая половина недели будет очень эмоциональной. Постарайтесь держать себя в руках, чтобы не рассориться со своими близкими или партнерами по бизнесу. А вот вторая половина недели принесет вам достаточно много удачи, особенно в отношениях с начальством, а также в дальних поездках и путешествиях. Этот период вам нужно использовать для самообразования. Сейчас вы можете обратиться к высококлассным специалистам по сложным накопившимся вопросам. Все ваши начатые проекты будут идти достаточно хорошо и средств вам будет хватать на все ваши запросы.

ЛЬВЫ

Эта неделя принесёт хорошие взаимоотношения с иностранцами, удачу в дальних поездках и путешествиях. Хорошо будет заняться самообразованием, вы можете обратиться к психологу для того, чтобы разобраться в себе. На работе вас ждет успех, как и в отношениях с руководством. Но в середине недели, 19 и 20 марта, вас ждет очень нервозный период. Осторожно проявляйте свои эмоции, чтобы не совершить больших ошибок.

ДЕВЫ

На этой неделе у вас прекрасно пройдут все переговоры и встречи, а также будут удачно складываться отношения с вашими деловыми партнерами, особенно если они из-за рубежа. В деловых вопросах вы можете получить неожиданно хорошее предложение или выгодную сделку. Возможно повышение зарплаты, увеличение материальных возможностей. В личных отношениях также вас ждёт гармония.

На выходных у вас будет достаточно эмоциональное состояние, что может привести к нервному срыву. Обязательно проведите выходные в уединении и спокойном состоянии. Займитесь уборкой дома.

ВЕСЫ

На этой неделе на работе вы будете чувствовать себя очень рассеянно, вам захочется больше отдыхать. Поэтому не отказывайте себе в этом. Вам не нужны сейчас слишком большие нагрузки. Во второй половине недели вам стоит уделить больше времени своему партнеру по браку, наладить отношения с окружающими.

В любых деловых и юридических вопросах вас ждёт успех.

СКОРПИОНЫ

Эта неделя принесёт вам спокойствие. Вы сможете передохнуть, заняться собой. Настроение у вас будет очень романтическое, что позволит наладить отношения с любимыми. К концу недели вы сможете навести порядок в делах и в своем доме. В делах большую помощь окажут ваши партнёры по бизнесу.

На выходных лучше провести время в уединении дома или на природе.

СТРЕЛЬЦЫ

На этой неделе постарайтесь больше отдыхать, поскольку вы можете почувствовать упадок сил. Вам лучше больше гулять на природе, заниматься собой. В любви может быть очень романтический период. Вы сможете получить хорошие предложение по работе, но не спешите с ответом. Большую поддержку вы сможете получить от ваших близких людей.

КОЗЕРОГИ

На этой неделе вам захочется уединения и покоя, особенно в собственном доме, который для вас будет сейчас источником сил. Вы с большей радостью проведёте время с домашними и вашими детьми, чем на работе. Контакты будут идти вяло. Хороший период для самообразования, занятий психологией и наведения порядка в доме перед затмениями.

ВОДОЛЕИ

Эта неделя может принести вам хорошую прибыль. Удачно разрешаться многие финансовые вопросы. Также ожидайте знакомство с интересными для вас людьми. Вы сможете получить ответы на ваши вопросы, даже через сны.

На дорогах стоит быть более внимательным, поскольку на этой неделе вы будете очень рассеянными.

РЫБЫ

Эта неделя может принести вам спокойствие и удовлетворение. Исключением будут только выходные дни. Именно сейчас вы сможете разобраться, чего вы хотите на сегодняшний день. Но реализовать желаемое не позволит ваша лень и рассеянность. В финансах неделя обещает быть прибыльной, а знакомства с новыми людьми принесут удачу.

На выходных вы будете раздражены. Займитесь уборкой дома для встречи лунного затмения.