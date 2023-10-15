В Америке люди наблюдали редкое кольцеобразное солнечное затмение
Киев • УНН
КИЕВ. 15 октября. УНН. Тысячи людей по всей Америке в субботу смотрели на небо, чтобы увидеть редкое явление — кольцеобразное солнечное затмение. Оно возникает, ведь Луна проходит перед Солнцем, на мгновение создавая видимость «огненного кольца» в небе, пишет Reuters, передает УНН.
Детали
Американское космическое агентство NASA сообщило, что затмение проходило от тихоокеанского северо-запада США до Калифорнии, Невады, Юты, Аризоны, Нью-Мексико и Техаса, пересекая часть Мексики, Гватемалы, Белиза, Гондураса, Никарагуа, Панамы, Колумбии и Бразилии, заканчиваясь на закате солнца в Атлантическом океане.
Справочно
Кольцеобразное солнечное затмение происходит, когда Луна проходит между Землей и Солнцем в тот момент, когда Луна находится в самой отдаленной точке от нашей планеты или близко к ней. Оно не закрывает полностью солнце, в отличие от полного солнечного затмения.
Вместо этого он создает изображение блестящего кольца на контурах солнца, окружающего темный диск Луны.