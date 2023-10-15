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В Америці люди спостерігали рідкісне кільцеподібне сонячне затемнення

Київ • УНН

 • 495341 перегляди

КИЇВ. 15 жовтня. УНН. Тисячі людей по всій Америці в суботу дивилися на небо, щоб побачити рідкісне явище — кільцеподібне сонячне затемнення. Воно виникає, адже Місяць проходить перед Сонцем, на мить створюючи видимість «вогняне кільце» в небі, пише Reuters, передає УНН.

В Америці люди спостерігали рідкісне кільцеподібне сонячне затемнення

Деталі

Американське космічне агентство NASA повідомило, що затемнення проходило від тихоокеанського північного заходу США до Каліфорнії, Невади, Юти, Аризони, Нью-Мексико та Техасу, перетинаючи частину Мексики, Гватемали, Белізу, Гондурасу, Нікарагуа, Панами, Колумбії та Бразилії, закінчуючись на заході сонця в Атлантичному океані.

Довідково

Кільцеподібне сонячне затемнення відбувається, коли Місяць проходить між Землею та Сонцем у той момент, коли Місяць знаходиться в найвіддаленішій точці від нашої планети або близько до неї. Воно не закриває повністю сонце, на відміну від повного сонячного затемнення.

Замість цього він створює зображення блискучого кільця на контурах сонця, що оточує темний диск Місяця.



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