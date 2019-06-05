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Полицейские, подозреваемые в убийстве 5-летнего Кирилла, не проходили проверку на опьянение

Полицейские, подозреваемые в убийстве 5-летнего Кирилла, не проходили проверку на опьянение

Киев  •  УНН

 • 8789 просмотра

КИЕВ. 5 июня. УНН. Полицейские, подозреваемые в убийстве 5-летнего Кирилла, не проходили проверку на состояние опьянения. Об этом сообщил директор ГБР Роман Труба во время заседания комитета ВР по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности по убийству 5-летнего мальчика работниками полиции, передает корреспондент УНН.

"По поводу установления состояния алкогольного опьянения - действительно, подозреваемые, в то время задержанные, отказались от прохождения исследования и предоставления экспериментальных образцов. Факт опьянения устанавливается нами только путем проведения допросов. Те лица, которые уже опрошены и находились в кругу их общения, подтвердили этот факт", - отметил Труба.

Кроме того, этот факт подтвердили те работники полиции, которые первые прибыли на место происшествия и общались с подозреваемыми.

"В настоящее время только так. Других пока способов установить состояние опьянения или его отсутствие уголовно-процессуальным путем нет", - добавил Труба.

Как сообщал УНН, Государственное бюро расследований открыло уголовное производство относительно возможного сокрытия преступления по делу об убийстве 5-летнего Кирилла работниками полиции.

Напомним, в Киевской области 5-летний мальчик получил ранение головы в результате случайного выстрела.

Выяснилось, что полицейский "пристреливал" ружье, когда случайно один выстрел попал во двор, где в то время играл маленький мальчик.

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Также впоследствии стало известно, что смертельно раненому Кириллу не делали рентген в течение 6 часов.

Через несколько дней после получения ранения мальчик скончался.

Двух работников патрульной полиции Переяслав-Хмельницкого отдела полиции, подозреваемых в преступлении, арестовали.

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