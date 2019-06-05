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Поліцейські, підозрювані у вбивстві 5-річного Кирила, не проходили перевірку на сп'яніння

Поліцейські, підозрювані у вбивстві 5-річного Кирила, не проходили перевірку на сп'яніння

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 червня. УНН. Поліцейські, підозрювані у вбивстві 5-річного Кирила, не проходили перевірку на стан сп’яніння. Про це повідомив директор ДБР Роман Труба під час засідання комітету ВР з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності щодо вбивства 5-річного хлопчика працівниками поліції, передає кореспондент УНН.

"З приводу встановлення стану алкогольного сп’яніння – дійсно, підозрювані, на той час затримані, відмовилися від проходження дослідження і надання експериментальних взірців. Факт сп’яніння встановлюється нами лише шляхом проведення допитів. Ті особи, які вже опитані і перебували в колі їхнього спілкування, підтвердили цей факт", - зазначив Труба.

Крім того, цей факт підтвердили ті працівники поліції, які перші прибули на місце події і спілкувалися з підозрюваними.

"На цей час лише так. Інших поки способів встановити стан сп’яніння чи його відсутність кримінально-процесуальним шляхом немає", - додав Труба.

Як повідомляв УНН, Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження щодо можливого приховування злочину у справі про вбивство 5-річного Кирила працівниками поліції. 

Нагадаємо, на Київщині 5-річний хлопчик отримав поранення голови внаслідок випадкового пострілу.

З'ясувалося, що поліцейський "пристрілював" рушницю, коли випадково один постріл влучив на подвір’я, де у той час гуляв малолітній хлопчик.

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Також згодом стало відомо, що смертельно пораненому Кирилу не робили рентген протягом 6 годин.

За кілька днів після отримання поранення хлопчик помер.

Двох працівників патрульної поліції Переяслав-Хмельницького відділу поліції, підозрюваних у злочині, заарештували.

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