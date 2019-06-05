Убивство 5-річного Кирила: ДБР розслідує можливе приховування злочину
Київ • УНН
КИЇВ. 5 червня. УНН. Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження щодо можливого приховування злочину у справі про вбивство 5-річного Кирила працівниками поліції. Про це повідомив директор Державного бюро розслідувань Роман Труба під час засідання Комітету ВРУ з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності щодо розслідування вбивства хлопчика, передає кореспондент УНН.
"Є багато питань, на які треба відповісти під час слідчих дій, а саме: чи було це зроблено умисно, чи працівники поліції не мали намір умисно приховати злочин, чи були причетні інші працівники поліції до нього. У зв’язку з цим ми внесли відомості до ЄРДР за статтею 396 КК України, це умисне приховування злочину", - зазначив Труба.
Він повідомив, що у цьому провадженні також будуть перевірені медики. Буде проведена експертиза щодо надання ними кваліфікованої допомоги.
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Як повідомляв УНН, на Київщині 5-річний хлопчик отримав поранення голови внаслідок випадкового пострілу.
З'ясувалося, що поліцейський "пристрілював" рушницю, коли випадково один постріл влучив на подвір’я, де у той час гуляв малолітній хлопчик.
За кілька днів після отримання поранення хлопчик помер.
Двох працівників патрульної поліції Переяслав-Хмельницького відділу поліції, підозрюваних у злочині, заарештували.