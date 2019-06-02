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У поліції розповіли подробиці поранення 5-річного хлопчика на Київщині

У поліції розповіли подробиці поранення 5-річного хлопчика на Київщині

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 червня. УНН. У Переяслав-Хмельницькому Київської області поліцейський "пристрілював" рушницю, коли випадково один постріл влучив на подвір’я, де у той час гуляв малолітній хлопчик. Про це повідомила прес-служба ГУ Нацполіції в області, передає УНН.

"Під час проведення необхідних заходів, спрямованих на встановлення особи, причетної до отримання травми хлопчиком, встановлено наступне. Працівник поліції, перебуваючи поза службою, на сусідньому дворі "пристрілював" рушницю. Випадково один постріл влучив на подвір’я, де в цей час гуляла дитина", - повідомили у відомстві.

У зв’язку з тим, що до події причетний поліцейський, усі матеріали перевірки, речові докази направлені до Державного бюро розслідувань, його працівники будуть здійснювати подальші процесуальні дії.

Як повідомляв УНН, на Київщині дитина отримала поранення голови у наслідок випадкового пострілу.

Згодом стало відомо, що стріляти в дитину могли поліцейські.

Двох підозрюваних у цьому поліцейских затримали в порядку статті 208 КПК України.

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