У поліції розповіли подробиці поранення 5-річного хлопчика на Київщині

КИЇВ. 2 червня. УНН. У Переяслав-Хмельницькому Київської області поліцейський "пристрілював" рушницю, коли випадково один постріл влучив на подвір’я, де у той час гуляв малолітній хлопчик. Про це повідомила прес-служба ГУ Нацполіції в області, передає УНН.