Поліцейських, які стріляли у дитину - затримано
Київ • УНН
КИЇВ. 2 червня. УНН. Двоє підозрюваних у важкому пораненні 5-річного хлопчика в Переяслав-Хмельницькому — затримані поліцією в порядку статті 208 КПК України, пише УНН з посиланням на Facebook-сторінку очільника Національної поліції України Сергія Князєва.
“Це поліцейські, які під час скоєного перебували поза службою, без табельної зброї, у стані алкогольного сп‘яніння. Наразі вони перебувають у відділку поліції, де з ними проводять першочергові слідчі дії. В подальшому усі зібрані докази та свідчення будуть передані за підслідністю в ДБР”, — повідомив Князєв.
Глава Національної поліції також додав, шо: “Водночас ми перебуваємо на постійному контакті з батьками, і з боку поліції надамо усю посильну підтримку. Дитину вдалося транспортувати в Київ, де за її життя борються кращі лікарі держави”.
Раніше стало відомо, що поліцейські Київщини могли стріляти в голову 5-річній дитині.