Полицейских, которые стреляли в ребенка - задержали

“Это полицейские, которые во время совершенного находились вне службы, без табельного оружия, в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас они находятся в отделении полиции, где с ними проводят первоочередные следственные действия. В дальнейшем все собранные доказательства и показания будут переданы по подследственности в ГБР”, — сообщил Князев.

Глава Национальной полиции также добавил, шо: “Вместе мы находимся на постоянном контакте с родителями, и со стороны полиции предоставим всю посильную поддержку. Ребенка удалось транспортировать в Киев, где за его жизнь борются лучшие врачи государства”.

Ранее стало известно, что полицейские Киевщины могли стрелять в голову 5-летнему ребенку.