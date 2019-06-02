Полицейских, которые стреляли в ребенка - задержали
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июня. УНН. Двое подозреваемых в тяжелом ранении 5-летнего мальчика в Переяслав-Хмельницком — задержаны полицией в порядке статьи 208 УПК Украины, пишет УНН со ссылкой на Facebook-страницу главы Национальной полиции Украины Сергея Князева.
“Это полицейские, которые во время совершенного находились вне службы, без табельного оружия, в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас они находятся в отделении полиции, где с ними проводят первоочередные следственные действия. В дальнейшем все собранные доказательства и показания будут переданы по подследственности в ГБР”, — сообщил Князев.
Глава Национальной полиции также добавил, шо: “Вместе мы находимся на постоянном контакте с родителями, и со стороны полиции предоставим всю посильную поддержку. Ребенка удалось транспортировать в Киев, где за его жизнь борются лучшие врачи государства”.
Ранее стало известно, что полицейские Киевщины могли стрелять в голову 5-летнему ребенку.