В полиции рассказали подробности ранения 5-летнего мальчика в Киевской области
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июня. УНН. В Переяслав-Хмельницком Киевской области полицейский "пристреливал" ружье, когда случайно один выстрел попал во двор, где в то время гулял малолетний мальчик. Об этом сообщила пресс-служба ГУ Нацполиции в области, передает УНН.
"Во время проведения необходимых мероприятий, направленных на установление лица, причастного к получению травмы мальчиком, установлено следующее. Сотрудник полиции, находясь вне службы, на соседнем дворе "пристреливал" ружье. Случайно один выстрел попал во двор, где в это время гулял ребенок", - сообщили в ведомстве.
В связи с тем, что к событию причастен полицейский, все материалы проверки, вещественные доказательства направлены в Государственный бюро расследований, его работники будут осуществлять дальнейшие процессуальные действия.
Как сообщал УНН, в Киевской области ребенок получил ранения головы вследствие случайного выстрела.
Впоследствии стало известно, что стрелять в ребенка могли полицейские.
Двух подозреваемых в этом полицейский задержали в порядке статьи 208 УПК Украины.