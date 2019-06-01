На Київщині дитина отримала поранення голови у наслідок випадкового пострілу - поліція
Київ • УНН
КИЇВ. 1 червня. УНН. На Київщині дитина отримала поранення голови у наслідок випадкового пострілу. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Київської області.
Встановлено, що травму дитина отримала на подвір’ї за місцем проживання у місті Переяслав-Хмельницький. Наразі хлопчик знаходиться в реанімаційному відділенні, за його життя борються лікарі.
На місці події працювала слідчо-оперативна група Переяслав-Хмельницького відділу поліції. За характером отриманої травми лікарі проводять оперативне втручання. За попередніми висновками медиків, у малолітньої дитини тяжке поранення голови, відкрита черепно-мозкова травма.
Вжитими заходами слідчих та оперативних працівників поліції вдалося встановити обставини події, виявити предмети та інші речові докази, які можуть свідчити про те, що дитина отримала травму голови внаслідок випадкового пострілу.
Також встановлені особи, які можуть бути причетними до нанесення травми хлопчику.
ЯК повідомляв УНН, у Запоріжжі маленький хлопчик дві доби знаходився в квартирі з мертвими батьками.