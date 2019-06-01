У Запоріжжі маленький хлопчик дві доби знаходився в квартирі з мертвими батьками - Аброськін

"Вчора, 31 травня, у Запоріжжі у власній квартирі знайдено вбитою молоду 26-річну жінку, а також повішеним на двері її співмешканця, 1983 р.н. Але страшне інше - в квартирі був знайдений живим хлопчик, 2016 року, який дві доби знаходився у помешканні з мертвими батьками. Про що міг думати дорослий чоловік, який вбив матір дитини, а потім покінчив сам самогубством та залишив свою дитину одну серед мертвих", - повідомив він.



Як повідомляв УНН, у Житомирській області арештували подружжя за підозрою у вбивстві 5-річної доньки.

Під час допиту затриманої матері було встановлено, що у серпні 2018 року її співмешканець, рідний батько спільної 5-річної доньки, під час сварки вдарив її кулаком. Від цього дівчинка втратила свідомість і впала.