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У Запоріжжі маленький хлопчик дві доби знаходився в квартирі з мертвими батьками - Аброськін

У Запоріжжі маленький хлопчик дві доби знаходився в квартирі з мертвими батьками - Аброськін

Київ • УНН

 • 21639 перегляди

КИЇВ. 1 червня. УНН. У Запоріжжі у власній квартирі знайдено вбитою молоду 26-річну жінку, а також повішеним її співмешканця. І дві доби в квартирі з мертвими батьками знаходився хлопчик 2016 року народження. Про це написав у Facebook перший заступник голови Нацполіції - начальник кримінальної поліції В'ячеслав Аброськін, передає УНН.

"Вчора, 31 травня, у Запоріжжі у власній квартирі знайдено вбитою молоду 26-річну жінку, а також повішеним на двері її співмешканця, 1983 р.н. Але страшне інше - в квартирі був знайдений живим хлопчик, 2016 року, який дві доби знаходився у помешканні з мертвими батьками. Про що міг думати дорослий чоловік, який вбив матір дитини, а потім покінчив сам самогубством та залишив свою дитину одну серед мертвих", - повідомив він. 

Як повідомляв УНН, у Житомирській області арештували подружжя за підозрою у вбивстві 5-річної доньки.

Під час допиту затриманої матері було встановлено, що у серпні 2018 року її співмешканець, рідний батько спільної 5-річної доньки, під час сварки вдарив її кулаком. Від цього дівчинка втратила свідомість і впала.

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