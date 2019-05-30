Вбивство 5-річної дівчинки на Житомирщині: про злочин повідомив родич

Про вбивство скоєне батьком дівчинки та приховування злочину вже спільно матір’ю правоохоронцям стало відомо від старшого брата вбитої.

Попередньо встановлено, що під час сварки чоловік штовхнув доньку і від поштовху вона вдарилася головою об металеве ліжко. Від чого і померла.

Нагадаємо, у Житомирській області арештували подружжя за підозрою у вбивстві 5-річної доньки.

Під час допиту затриманої матері було встановлено, що у серпні 2018 року її співмешканець, рідний батько спільної 5-річної доньки, під час сварки вдарив її кулаком. Від цього дівчинка втратила свідомість і впала.



Коли батьки виявили, що дитина померла, то спалили її тіло в печі, а рештки викинули в річку.



Зазначено, що дівчинка прожила вдома п’ять місяців відтоді, як біологічні батьки повернули її після тривалих судів із прийомною сім’єю. До прийомної сім’ї дитина потрапила у березні 2015 року після того, як за рішенням суду її відібрали у рідних батьків без позбавлення їх батьківських прав.



Досудове розслідування у кримінальному провадженні за п.2, 12, ч.2 ст. 115 КК України (умисне вбивство) проводить слідче управління ГУНП в області.



Наразі 41-річну жінку, матір п'яти дітей (стосовно двох старших її позбавлено батьківських прав) та чоловіка 50-ти років, який ніде не працює, затримано у порядку ст. 208 КПК України та поміщено до ізолятора тимчасово тримання.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.