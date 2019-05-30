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Вбивство 5-річної дівчинки на Житомирщині: про злочин повідомив родич

Вбивство 5-річної дівчинки на Житомирщині: про злочин повідомив родич

Київ • УНН

 • 22677 перегляди

КИЇВ. 30 травня. УНН. Про вбивство 5-річної дівчинки, яке сталося у Житомирській області майже 8 місяців тому, стало відомо від її брата, про це УНН повідомили у правоохоронних органах.

Про вбивство скоєне батьком дівчинки та приховування злочину вже спільно матір’ю правоохоронцям стало відомо від старшого брата вбитої.

Попередньо встановлено, що під час сварки чоловік штовхнув доньку і від поштовху вона вдарилася головою об металеве ліжко. Від чого і померла.

Нагадаємо, у Житомирській області арештували подружжя за підозрою у вбивстві 5-річної доньки.

Під час допиту затриманої матері було встановлено, що у серпні 2018 року її співмешканець, рідний батько спільної 5-річної доньки, під час сварки вдарив її кулаком. Від цього дівчинка втратила свідомість і впала.

Коли батьки виявили, що дитина померла, то спалили її тіло в печі, а рештки викинули в річку.

Зазначено, що дівчинка прожила вдома п’ять місяців відтоді, як біологічні батьки повернули її після тривалих судів із прийомною сім’єю. До прийомної сім’ї дитина потрапила у березні 2015 року після того, як за рішенням суду її відібрали у рідних батьків без позбавлення їх батьківських прав.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за п.2, 12, ч.2 ст. 115 КК України (умисне вбивство) проводить слідче управління ГУНП в області.

Наразі 41-річну жінку, матір п'яти дітей (стосовно двох старших її позбавлено батьківських прав) та чоловіка 50-ти років, який ніде не працює, затримано у порядку ст. 208 КПК України та поміщено до ізолятора тимчасово тримання.
Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.

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