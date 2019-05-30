Убийство 5-летней девочки в Житомирской области: о преступлении сообщил родственник

Об убийстве совершенном отцом девочки и сокрытии преступления уже совместно матерью правоохранителям стало известно от старшего брата убитой.

Предварительно установлено, что во время ссоры мужчина толкнул дочь и от толчка она ударилась головой о металлическую кровать. От чего и умерла.

Напомним, в Житомирской области арестовали супругов по подозрению в убийстве 5-летней дочери.

Во время допроса задержанного матери было установлено, что в августе 2018 года ее сожитель, родной отец совместной 5-летней дочерью, во время ссоры ударил ее кулаком. От этого девочка потеряла сознание и упала.



Когда родители обнаружили, что ребенок умер, то сожгли ее тело в печи, а остатки выбросили в реку.



Отмечено, что девочка прожила дома пять месяцев с тех пор, как биологические родители вернули ее после длительных судов с приемной семьей. В приемную семью ребенок попал в марте 2015 года после того, как по решению суда ее отобрали у родных родителей без лишения их родительских прав.



Досудебное расследование в уголовном производстве по п.2, 12 ч.2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство) проводит следственное управление ГУНП в области.



Сейчас 41-летнюю женщину, мать пяти детей (в отношении двух старших она лишена родительских прав) и мужчину 50 лет, который нигде не работает, задержано в порядке ст. 208 УПК Украины и помещено в изолятор временного содержания.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.