Жорстоке вбивство 5-річної дівчинки на Житомирщині: матір арештували

Так, сьогодні, 29 травня, до суду були подані клопотання про застосування до подружжя підозрюваних запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

За даними прокуратури, Корольовський районний суд міста Житомира арештував матір, а розгляд клопотання щодо застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою батькові судом перенесено на завтра, 30 травня.

Крім того, Коростенська місцева прокуратура відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 367 КК України (службова недбалість).

Під час цього досудового розслідування буде надана оцінка діям посадових осіб влади та місцевого самоврядування щодо покладених на них обов’язків стосовно забезпечення прав 5-річної дитини.

Нагадаємо, у Житомирській області батьки зізналися, що близько восьми місяців тому вбили п’ятирічну доньку.

Під час допиту затриманої матері було встановлено, що у серпні 2018 року її співмешканець, рідний батько спільної 5-річної доньки, під час сварки вдарив її кулаком. Від цього дівчинка втратила свідомість і впала.

Виявивши, що дитина померла, "батько" розпалив у будинку вогонь у печі, спалив тіло доньки, а попіл і рештки виніс і викинув у річку.

Як повідомляв УНН, подружжю оголосили підозру у жорстокому вбивстві п’ятирічної доньки.

Крім того, генпрокурор України Юрій Луценко повідомив, що через вбивство батьками своєї п’ятирічної дитини відкрито кримінальне провадження за фактом службової недбалості працівників служби у справах дітей.