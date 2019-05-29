Вбивство дитини на Житомирщині: відкрито провадження щодо службової недбалості
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Через вбивство батьками своєї п’ятирічної дитини відкрито кримінальне провадження за фактом службової недбалості працівників служби у справах дітей. Про це на своїй сторінці у Facebook написав генеральний прокурор Юрій Луценко, передає УНН.
"Сьогодні прокуратурою розпочато провадження за фактом службової недбалості працівників служби у справах дітей та Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Овруцької РДА, а також Словечанської об’єднаної територіальної громади, як органу опіки, при здійсненні контролю за виконанням батьківських обов’язків батьками дитини, внаслідок чого настала смерть дитини", - повідомив Луценко.
Нагадаємо, у Житомирській області батьки зізналися, що близько восьми місяців тому вбили п’ятирічну доньку.
За словами генпрокурора, у ході слідства встановлено, що ще у березні 2015 року за позовом органу опіки рішенням райсуду відібрано у батьків їхню малолітню дитину без позбавлення батьківських прав, та передано на опікування службі у справах дітей Овруцької райдержадміністрації для подальшого влаштування. Дитині було надано статус сироти та влаштовано до одного з дитячих будинків сімейного типу.
Пізніше біологічні батьки вказане рішення суду оскаржили у апеляційному порядку. Постановою Апеляційного суду Житомирської області 11 квітня 2018 їхню скаргу було задоволено, а малолітню доньку повернули в родину.