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Убийство ребенка в Житомирской области: открыто производство по служебной халатности

Убийство ребенка в Житомирской области: открыто производство по служебной халатности

Киев  •  УНН

 • 9634 просмотра

КИЕВ. 29 мая. УНН. Из-за убийства родителями своего пятилетнего ребенка открыто уголовное производство по факту служебной халатности работников службы по делам детей. Об этом на своей странице в Facebook написал генеральный прокурор Юрий Луценко, передает УНН.

"Сегодня прокуратурой открыто производство по факту служебной халатности работников Службы по делам детей и Центра социальных служб для семьи, детей и молодежи Овручской РГА, а также Словечанской объединенной территориальной общины, как органа опеки, при осуществлении контроля по исполнению родительских обязанностей родителями ребенка, в результате чего наступила смерть ребенка", - сообщил Луценко.

Напомним, в Житомирской области родители признались, что около восьми месяцев назад убили пятилетнюю дочь.

По словам генпрокурора, в ходе следствия установлено, что еще в марте 2015 года по иску органа опеки решением райсуда отобрано у родителей их малолетнего ребенка без лишения родительских прав, и передано на попечение службе по делам детей Овручской райгосадминистрации для дальнейшего устройства. Ребенку был предоставлен статус сироты и его устроили в один из детских домов семейного типа.

Позже биологические родители указанное решение суда обжаловали в апелляционном порядке. Постановлением Апелляционного суда Житомирской области 11 апреля 2018 года их жалоба была удовлетворена, а малолетнюю дочь вернули в семью.

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