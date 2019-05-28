На Житомирщині батьки вбили п’ятирічну доньку

Повідомлення до поліції, що в одному із сіл Овруцького району батьки вбили свою 5-річну дитину, надійшло 27 травня.

"На прохання правоохоронців показати доньку 41-річна матір винесла з оселі дитину, вбрану у дівчачі речі. Однак правоохоронці запропонували матері показати усіх трьох дітей. Так було викрито, що за дівчинку жінка видає свого 3-річного сина. Коли ж остаточно з’ясувалось, що потрібної дитини в обійсті немає, батьки зізнались у страшному злочині, учиненому близько 8 місяців тому", - йдеться в повідомленні.

Попередньо вдалося з’ясувати, що дівчинка у будинку в ході сімейного конфлікту від свого батька отримала травми, що призвели до її смерті. Згодом мертве тіло дитини батьки спалили у печі, а рештки викинули у річку. Про це вони нікому не сказали.

"Окрім того, загибла дівчинка раніше була вилучена із своєї сім’ї і певний час проживала у прийомній родині. Однак минулого року рішенням суду була повернута біологічним батькам", - зазначається в повідомленні.

Про цю сім’ю місцевим правоохоронцям відомо ще з 2009 року, коли через пристрасть до алкоголю і невиконання батьківських обов’язків мати була позбавлена прав на двох синів.

Також упродовж перебування дівчинки у батьків, органи опіки намагались обстежити умови її проживання, однак комісій не допускали до оселі. А складені поліцейськими адміністративні матеріали за фактом неналежного виконання батьківських обов’язків були зрештою скасовані у суді.

Наразі обох батьків затримали. Досудове розслідування триває за ч.2 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Наразі правоохоронці продовжують проведення слідчих дій, необхідних для встановлення усіх обставин.

Нагадаємо, у місті Вараш Рівненьської області правоохоронці та соцпрацівники виявили поруч з нетверезою жінкою недоглянутого хлопчика, якого матір тиждень не випускала з квартири.