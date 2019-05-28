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В Житомирской области родители убили пятилетнюю дочь

В Житомирской области родители убили пятилетнюю дочь

Киев  •  УНН

 • 27683 просмотра

КИЕВ. 28 мая. УНН. В Житомирской области родители признались, что около восьми месяцев назад убили пятилетнюю дочь. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Житомирской области.

Сообщение в полицию, что в одном из сел Овручского района родители убили свою 5-летнего ребенка, поступило 27 мая.

"По просьбе правоохранителей показать дочь 41-летняя мать вынесла из дома ребенка, одетую в девичьи вещи. Однако правоохранители предложили матери показать всех троих детей. Так выяснили, что за девочку женщина выдает своего 3-летнего сына. Когда же окончательно стало известно, что ребенка во дворе нет, родители признались в страшном преступлении, которое совершили около 8 месяцев назад", - говорится в сообщении.

Предварительно удалось выяснить, что девочка в доме в ходе семейного конфликта от своего отца получила травмы, приведшие к смерти. Впоследствии труп ребенка родители сожгли в печи, а остатки выбросили в реку. Об этом они никому не сказали.

"Кроме того, погибшая девочка раньше была изъята из своей семьи и некоторое время проживала в приемной семье. Однако в прошлом году решением суда была возвращена биологическим родителям", - отмечается в сообщении.

Об этой семье местным правоохранителям известно еще с 2009 года, когда из-за пристрастия к алкоголю и невыполнение родительских обязанностей мать была лишена прав на двух сыновей.

Также на протяжении пребывания девочки у родителей, органы опеки пытались обследовать условия ее проживания, однако комиссии не допускали в дом. А составленные полицейскими административные материалы по факту ненадлежащего исполнения родительских обязанностей были в конце концов отменены в суде.

Сейчас обоих родителей задержали. Досудебное расследование продолжается по ч.2 ст.115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители продолжают проведение следственных действий, необходимых для установления всех обстоятельств.

Напомним, в городе Вараш Ровенской области правоохранители и соцработники обнаружили рядом с нетрезвой женщиной неухоженного мальчика, которого мать неделю не выпускала из квартиры.

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