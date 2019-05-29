Жестокое убийство 5-летней девочки в Житомирской области: мать арестовали
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. В Житомирской области матери, которую подозревают в совершении убийства своей пятилетней дочери, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Житомирской области, передает УНН.
Так, сегодня, 29 мая, в суд были поданы ходатайства о применении к супругам подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.
По данным прокуратуры, Королевский районный суд города Житомира арестовал мать, а рассмотрение ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей отцу судом перенесено на завтра, 30 мая.
Кроме того, Коростенская местная прокуратура открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 367 УК Украины (служебная халатность).
Во время этого досудебного расследования будет дана оценка действиям должностных лиц власти и местного самоуправления по возложенных на них обязанностей по обеспечению прав 5-летнего ребенка.
Напомним, в Житомирской области родители признались, что около восьми месяцев назад убили пятилетнюю дочь.
Во время допроса задержанной матери было установлено, что в августе 2018 года ее сожитель, родной отец совместной 5-летней дочери, во время ссоры ударил ее кулаком. От этого девочка потеряла сознание и упала.
Обнаружив, что ребенок умер, "отец" развел в доме огонь в печи, сжег тело дочери, а пепел и остатки вынес и выбросил в реку.
Как сообщал УНН, супругам объявили подозрение в жестоком убийстве пятилетней дочери.
Кроме того, генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что из-за убийства родителями своего пятилетнего ребенка открыто уголовное производство по факту служебной халатности работников службы по делам детей.