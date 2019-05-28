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Подружжю оголосили підозру у жорстокому вбивстві п’ятирічної доньки

Подружжю оголосили підозру у жорстокому вбивстві п’ятирічної доньки

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 травня. УНН. У Житомирській області оголосили про підозру подружжю за вбивство своєї п'ятирічної доньки. Про це повідомила прес-служба прокуратури області, передає УНН.

"У вівторок, 28 травня 2019 року, обом повідомлено про підозру у скоєнні злочину за п. 2, 12, ч. 2 ст. 115 КК України", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, під час допиту затриманої матері було встановлено, що у серпні 2018 року її співмешканець, рідний батько спільної 5-річної доньки, під час сварки вдарив її кулаком. Від цього дівчинка втратила свідомість і впала.

"Лише наступного дня виявивши, що дитина померла, "батько" розпалив у будинку вогонь у печі, спалив тіло доньки, а попіл і рештки виніс і викинув у річку", - повідомили у відомстві.

Зазначено, що дівчинка прожила вдома п’ять місяців відтоді, як біологічні батьки повернули її після тривалих судів із прийомною сім’єю.

"До прийомної сім’ї дитина потрапила у березні 2015 року після того, як за рішенням суду її відібрали у рідних батьків без позбавлення їх батьківських прав", - розповіли у прокуратурі.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за п.2, 12, ч.2 ст. 115 КК України (умисне вбивство) проводить слідче управління ГУНП в області.

Наразі 41-річну жінку, матір п'яти дітей (стосовно двох старших її позбавлено батьківських прав) та чоловіка 50-ти років, який ніде не працює, затримано у порядку ст. 208 КПК України та поміщено до ізолятора тимчасово тримання.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.

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