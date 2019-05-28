Супругам объявили подозрение в жестоком убийстве пятилетней дочери
Киев • УНН
КИЕВ. 28 мая. УНН. В Житомирской области объявили о подозрении супругам за убийство своей пятилетней дочери. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры области, передает УНН.
"В вторника, 28 мая 2019 года, обоим сообщено о подозрении в совершении преступления по п. 2, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины", - говорится в сообщении.
Напомним, во время допроса задержанного матери было установлено, что в августе 2018 года ее сожитель, родной отец совместной 5-летней дочери, во время ссоры ударил ее кулаком. От этого девочка потеряла сознание и упала.
"Только на следующий день обнаружив, что ребенок умер, "отец" развел в доме огонь в печи, сжег тело дочери, а пепел и остатки вынес и выбросил в реку", - сообщили в ведомстве.
Отмечено, что девочка прожила дома пять месяцев с тех пор, как биологические родители вернули ее после длительных судов из приемной семьей.
"К приемной семье ребенок попал в марте 2015 года после того, как по решению суда ее отобрали у родных родителей без лишения их родительских прав", - рассказали в прокуратуре.
Досудебное расследование в уголовном производстве по п.2, 12 ч.2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство) проводит следственное управление ГУНП в области.
Сейчас 41-летнюю женщину, мать пяти детей (в отношении двух старших она лишена родительских прав) и мужчины 50 лет, который нигде не работает, задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины и помещены в изолятор временного содержания.
Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.