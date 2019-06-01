В Запорожье маленький мальчик двое суток находился в квартире с мертвыми родителями - Аброськин

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 20332 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 40557 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
13:58 • 59221 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 115933 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 109783 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136628 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144296 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130032 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130101 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

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В Запорожье маленький мальчик двое суток находился в квартире с мертвыми родителями - Аброськин

В Запорожье маленький мальчик двое суток находился в квартире с мертвыми родителями - Аброськин

Киев  •  УНН

 • 21636 просмотра

КИЕВ. 1 июня. УНН. В Запорожье в собственной квартире найдено убитой молодую 26-летнюю женщину, а также повешенным ее сожителя. И двое суток в квартире с мертвыми родителями находился мальчик 2016 рождения. Об этом написал в Facebook первый заместитель председателя Нацполиции - начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин, передает УНН.

"Вчера, 31 мая, в Запорожье в собственной квартире найдена убитой молодая 26-летняя женщина, а также повешенным на двери ее сожитель, 1983 г.р. Но страшное другое - в квартире был найден живым мальчик, 2016 года, который двое суток находился в помещении с мертвыми родителями. О чем мог думать взрослый человек, который убил мать ребенка, а затем покончил сам с собой и оставил своего ребенка одного среди мертвых", - сообщил он.

Как сообщал УНН, в Житомирской области арестовали супругов по подозрению в убийстве 5-летней дочери.

Во время допроса задержанной матери было установлено, что в августе 2018 ее сожитель, родной отец совместной 5-летней дочери, во время ссоры ударил ее кулаком. От этого девочка потеряла сознание и упала.

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