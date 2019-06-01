В Запорожье маленький мальчик двое суток находился в квартире с мертвыми родителями - Аброськин
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июня. УНН. В Запорожье в собственной квартире найдено убитой молодую 26-летнюю женщину, а также повешенным ее сожителя. И двое суток в квартире с мертвыми родителями находился мальчик 2016 рождения. Об этом написал в Facebook первый заместитель председателя Нацполиции - начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин, передает УНН.
"Вчера, 31 мая, в Запорожье в собственной квартире найдена убитой молодая 26-летняя женщина, а также повешенным на двери ее сожитель, 1983 г.р. Но страшное другое - в квартире был найден живым мальчик, 2016 года, который двое суток находился в помещении с мертвыми родителями. О чем мог думать взрослый человек, который убил мать ребенка, а затем покончил сам с собой и оставил своего ребенка одного среди мертвых", - сообщил он.
Как сообщал УНН, в Житомирской области арестовали супругов по подозрению в убийстве 5-летней дочери.
Во время допроса задержанной матери было установлено, что в августе 2018 ее сожитель, родной отец совместной 5-летней дочери, во время ссоры ударил ее кулаком. От этого девочка потеряла сознание и упала.