В Киевской области ребенок получил ранения головы вследствие случайного выстрела - полиция
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июня. УНН. В Киевской области ребенок получил ранения головы вследствие случайного выстрела. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Киевской области.
Установлено, что травму ребенок получил во дворе по месту жительства в городе Переяслав-Хмельницкий. Сейчас мальчик находится в реанимационном отделении, за его жизнь борются врачи.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Переяслав-Хмельницкого отдела милиции. По характеру полученной травмы врачи проводят оперативное вмешательство. По предварительным выводам медиков, у малолетнего ребенка тяжелое ранение головы, открытая черепно-мозговая травма.
Принятыми мерами следователей и оперативных работников полиции удалось установить обстоятельства происшествия, выявить предметы и другие вещественные доказательства, которые могут свидетельствовать о том, что ребенок получил травму головы в результате случайного выстрела.
Также установлены лица, которые могут быть причастны к нанесению травмы мальчику.
КАК сообщал УНН, в Запорожье маленький мальчик двое суток находился в квартире с мертвыми родителями .