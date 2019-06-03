Хлопчик, якого підстрелили поліцейські, помер
Київ • УНН
КИЇВ. 3 червня. УНН. У Києві помер 5-річний хлопчик із Переяслава-Хмельницького в пораненні якого підозрюють поліцейських. Про це УНН повідомили медики.
"Дитина померла", - повідомили УНН у столичній лікарні, куди дитину доставили для подальшого лікування.
Як повідомляв УНН, 5-річному хлопчику встановили діагноз – кульове проникаюче поранення голови, тяжка відкрита проникаюча черепно-мозкова травма, забій головного мозку.
На сьогоднішній ранок стан дитини був вкрай тяжким, стабільним. Дитина перебувала на апараті штучної вентиляції легень.
Нагадаємо, на Київщині дитина отримала поранення голови у наслідок випадкового пострілу.
Згодом стало відомо, що стріляти в дитину могли поліцейські.
З'ясувалося, що поліцейський "пристрілював" рушницю, коли випадково один постріл влучив на подвір’я, де у той час гуляв малолітнй хлопчик.
За попередніми висновками медиків, хлопчик отримав тяжке поранення голови, відкриту черепно-мозкову травму. Він потрапив у реанімаційне відділення. Згодом стало відомо, що дитину перевезли на лікування до столиці.
Двох підозрюваних у цьому поліцейских затримали в порядку статті 208 КПК України, їм вже оголосили про підозру.