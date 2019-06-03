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Мальчик, которого подстрелили полицейские, умер

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 3 июня. УНН. В Киеве умер 5-летний мальчик из Переяслава-Хмельницкого в ранении которого подозревают полицейских. Об этом УНН сообщили медики.

"Ребенок умер", - сообщили УНН в столичной больнице, куда ребенка доставили для дальнейшего лечения.

Как сообщал УНН, 5-летнему мальчику поставили диагноз - пулевое проникающее ранение головы, тяжелая открытая проникающая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга.

На сегодняшнее утро состояние ребенка было крайне тяжелым, стабильным. Ребенок находился на аппарате искусственной вентиляции легких.

Напомним, в Киевской области ребенок получил ранения головы вследствие случайного выстрела.

Впоследствии стало известно, что стрелять в ребенка могли полицейские.

Выяснилось, что полицейский "пристреливал" ружье , когда случайно один выстрел попал во двор, где в то время играл малолетний мальчик.

По предварительным выводам медиков, мальчик получил тяжелое ранение головы, открытую черепно-мозговую травму. Он попал в реанимационное отделение. Впоследствии стало известно, что ребенка перевезли на лечение в столицу.

Двух подозреваемых в этом полицейских задержали в порядке статьи 208 УПК Украины, им уже объявили о подозрении.

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