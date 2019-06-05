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Убийство 5-летнего Кирилла: ГБР расследует возможное сокрытие преступления

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 июня. УНН. Государственное бюро расследований открыло уголовное производство относительно возможного сокрытия преступления по делу об убийстве 5-летнего Кирилла работниками полиции. Об этом сообщил директор Государственного бюро расследований Роман Труба во время заседания Комитета ВРУ по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности по расследованию убийства мальчика, передает корреспондент УНН.

"Есть много вопросов, на которые нужно ответить в ходе следственных действий, а именно: было ли это сделано умышленно, или работники полиции не намеревались умышленно скрыть преступление, были причастны другие работники полиции к нему. В связи с этим мы внесли сведения в ЕРДР по статье 396 УК Украины, это умышленное сокрытие преступления", - отметил Труба.

Он сообщил, что в этом производстве также будут проверены медики. Будет проведена экспертиза о предоставлении ими квалифицированной помощи.

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Как сообщал УНН, в Киевской области 5-летний мальчик получил ранение головы в результате случайного выстрела.

Выяснилось, что полицейский "пристреливал" ружье, когда случайно один выстрел попал во двор, где в то время гулял молодой мальчик.

Через несколько дней после получения ранения мальчик скончался.

Двух работников патрульной полиции Переяслав-Хмельницкого отдела полиции, подозреваемых в преступлении, арестовали.

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