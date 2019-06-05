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Смертельно пораненому 5-річному Кирилу не робили рентген протягом 6 годин

Смертельно пораненому 5-річному Кирилу не робили рентген протягом 6 годин

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 червня. УНН. Смертельно пораненому 5-річному Кирилу, в якого вистрілив поліцейський у Переяславі-Хмельницькому, не проводили рентген-діагностику у лікарні протягом 6 годин. Про він розповів голова Нацполіції Сергій Князєв під час засідання Комітету ВРУ з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності щодо розслідування вбивства хлопчика працівниками поліції, передає кореспондент УНН.

Так, за словами Князєва, попередня хронологія дій чи бездіяльності працівників поліції виглядає наступним чином:

31 травня о 16:55 до поліції надійшло повідомлення з лікарні, що доставили травмовану дитину. Поліція прибула до лікарні та допитала чергового лікаря. За попередніми даними було встановлено, що хлопчик впав і отримав травму, точні обставини ніхто не міг сказати.

Місце ймовірного падіння поліція оглянула і склала протокол.

Тільки о 22:30 було зроблено рентген-дослідження, і рентгенолог повідомив, що у голові 5-річного хлопчика знаходиться чужорідне тіло, а також стало відомо, що у черепі є вхідний отвір.

Офіцер поліції Медуниця, який знаходився на місці, зрозумів, що у хлопчика є ймовірне кульове поранення. Він зателефонував у відділ поліції і підняв його по тривозі.

Правоохоронці виїхали на місце злочину, зібрали додаткові показання свідків і почали розширений огляд території. Біля місця "падіння" дитини були виявлені скляні пляшки.

Пізніше при огляді території, де знаходилися ті пляшки, на порозі будинку були виявлені дві гільзи. Було встановлено, що будинок належить дружині майбутнього підозрюваного поліцейського.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відомості за ч. 1 ст. 121 КК України (Умисне тяжке тілесне ушкодження - ред.). Було прийнято рішення разом з місцевим прокурором проводити невідкладні обшуки.

1 червня близько 4:00 були встановлені двоє поліцейських та доставлені у відділ поліції.

Близько 6:00 зібрався склад як місцевої поліції, так і представники МВС, було повідомлено про подію у територіальний підрозділ Державного бюро розслідувань.

Близько 11:00 ранку офіційно прибув представник ДБР, який прийняв рішення вивчити матеріал. О 12 годині від лікарів надійшла інформація про ушкодження 5-річного Кирила.

О 13:30 була встановлена підслідність цього кримінального провадження за ДБР, поліція виконувала його завдання.

Нагадаємо, на Київщині 5-річний хлопчик отримав поранення голови внаслідок випадкового пострілу.

З'ясувалося, що поліцейський "пристрілював" рушницю, коли випадково один постріл влучив на подвір’я, де у той час гуляв малолітній хлопчик.

За кілька днів після отримання поранення хлопчик помер.

Двох підозрюваних у цьому поліцейських арештували.

Українські Національні Новини

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