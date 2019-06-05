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Смертельно раненому 5-летнему Кириллу не делали рентген в течение 6 часов

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КИЕВ. 5 июня. УНН. Смертельно раненому 5-летнем Кириллу, в которого выстрелил полицейский в Переяславе-Хмельницком, не проводили рентген-диагностику в больнице в течение 6 часов. Об этом он рассказал председатель Нацполиции Сергей Князев во время заседания Комитета ВРУ по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности по расследованию убийства мальчика работниками полиции, передает корреспондент УНН.

Так, по словам Князева, предыдущая хронология действий или бездействия сотрудников полиции выглядит следующим образом:

31 мая в 16:55 в полицию поступило сообщение из больницы, что доставили травмированного ребенка. Полиция прибыла в больницу и допросила еще одного врача. По предварительным данным было установлено, что мальчик упал и получил травму, точные обстоятельства никто не мог сказать.

Место предполагаемого падения полиция осмотрела и составила протокол.

Только в 22:30 было сделано рентген-исследование, и рентгенолог сообщил, что в голове 5-летнего мальчика находится инородное тело, а также стало известно, что в черепе имеется входное отверстие.

Офицер полиции Медуниця, который находился на месте, понял, что у мальчика есть вероятное пулевое ранение. Он позвонил в отдел полиции и поднял его по тревоге.

Правоохранители выехали на место преступления, собрали дополнительные показания свидетелей и начали расширенный осмотр территории. Возле места "падения" ребенка были обнаружены стеклянные бутылки.

Позднее при осмотре территории, где находились те бутылки, на пороге дома были обнаружены две гильзы. Было установлено, что дом принадлежит жене будущего подозреваемого полицейского.

В Единый реестр досудебных расследований были внесены сведения по ч. 1 ст. 121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение - ред.). Было принято решение вместе с местным прокурором проводить неотложные обыски.

1 июня около 4:00 были установлены двое полицейских и доставлены в отдел полиции.

Около 6:00 собрался состав как местной полиции, так и представители МВД, было сообщено о происшествии в территориальное подразделение Государственного бюро расследований.

Около 11:00 утра официально прибыл представитель ГБР, который принял решение изучить материал. В 12:00 от врачей поступила информация о повреждении 5-летнего Кирилла.

В 13:30 была установлена подследственность этого уголовного производства за ГБР, полиция выполняла его задания.

Напомним, в Киевской области 5-летний мальчик получил ранение головы в результате случайного выстрела.

Выяснилось, что полицейский "пристреливал" ружье, когда случайно один выстрел попал во двор, где в то время гулял малолетний мальчик.

Через несколько дней после получения ранения мальчик скончался.

Двух подозреваемых в этом полицейских арестовали.

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