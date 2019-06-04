Вбивство дитини на Київщині: другого поліцейського взяли під варту
Київ • УНН
КИЇВ. 4 червня. УНН. Голосіївський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою другому працівнику патрульної поліції Переяслав-Хмельницького відділу поліції – Володимиру Петровцю, – підозрюваного у вбивстві з вогнепальної зброї 5-річного хлопчика, передає кореспондент УНН.
Так, суд обрав Володимиру Петровцю запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном в 60 діб.
Раніше УНН повідомляв, що у Голосіївському райсуді Києва 4 червня проходило засідання, на якому двом підозрюваним поліцейським обирали запобіжний захід. Прокуратура наполягала на арешті.
Одному з працівників патрульної поліції Переяслав-Хмельницького відділу поліції Івану Приходьку, якого підозрюють у вбивстві, суд вже обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Нагадаємо, на Київщині 5-річний хлопчик отримав поранення голови внаслідок випадкового пострілу.
З'ясувалося, що поліцейський "пристрілював" рушницю, коли випадково один постріл влучив на подвір’я, де у той час гуляв малолітнй хлопчик.
За попередніми висновками медиків, хлопчик отримав тяжке поранення голови, відкриту черепно-мозкову травму. Він потрапив у реанімаційне відділення. Згодом стало відомо, що дитину перевезли на лікування до столиці.
За кілька днів після отримання поранення хлопчик помер.