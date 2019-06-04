Убийство ребенка в Киевской области: второго полицейского взяли под стражу
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июня. УНН. Голосеевский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей второму работнику патрульной полиции Переяслав-Хмельницкого отдела полиции - Владимиру Петровцу, - подозреваемого в убийстве из огнестрельного оружия 5-летнего мальчика, передает корреспондент УНН.
Так, суд избрал Владимиру Петровцу меру пресечения в виде содержания под стражей сроком в 60 суток.
Ранее УНН сообщал, что в Голосеевском райсуде Киеве 4 июня проходило заседание, на котором двум подозреваемым полицейским избирали меру пресечения. Прокуратура настаивала на аресте.
Одному из сотрудников патрульной полиции Переяслав-Хмельницкого отдела полиции Ивану Приходько, которого подозревают в убийстве, суд уже избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, в Киевской области 5-летний мальчик получил ранение головы в результате случайного выстрела.
Выяснилось, что полицейский "пристреливал" ружье, когда случайно один выстрел попал во двор, где в то время гулял малолетний мальчик.
По предварительным выводам медиков, мальчик получил тяжелое ранение головы, открытую черепно-мозговую травму. Он попал в реанимационное отделение. Впоследствии стало известно, что ребенка перевезли на лечение в столицу.
Через несколько дней после получения ранения мальчик скончался.