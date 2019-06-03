Луценко про смерть 5-річного Кирила: поліцейських судитимуть за умисне убивство

КИЇВ. 3 червня. УНН. У лікарні помер 5-річний хлопчик Кирил, який став жертвою двох п’яних поліцейських у Переяславі-Хмельницькому. У зв’язку із цим прокурори Київської обласної прокуратури змінюють підозру з перекваліфікацією скоєного ними злочину. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook Генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає УНН.