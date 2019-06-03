Луценко про смерть 5-річного Кирила: поліцейських судитимуть за умисне убивство
Київ • УНН
КИЇВ. 3 червня. УНН. У лікарні помер 5-річний хлопчик Кирил, який став жертвою двох п’яних поліцейських у Переяславі-Хмельницькому. У зв’язку із цим прокурори Київської обласної прокуратури змінюють підозру з перекваліфікацією скоєного ними злочину. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook Генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає УНН.
"5-річний хлопчик Кирил, який став жертвою двох п’яних поліцейських у Переяславі-Хмельницькому, що розважалися з вогнепальною зброєю, помер у лікарні. Поранення було вкрай тяжким", - написав Луценко.
Він додав, що у зв’язку із цим прокурори Київської обласної прокуратури змінюють підозру з перекваліфікацією скоєного ними злочину на ч.2 ст. 115 КК України (умисне вбивство).
"Підозри будуть завтра вручені двом поліцейським в Голосіівському райсуді зранку о 9.00, де їм обиратиметься запобіжний захід. Прокуратура наполягатиме на триманні під вартою", - йдеться у повідомленні.
Генпрокурор додав, що сьогодні ж підписав листа на ім‘я Міністра ВС з вимогою "зняти відповідального за п’яне дикунство керівника Райвідділу поліції".
Луценко також висловив щирі співчуття батькам та рідним дитини.
Нагадаємо, на Київщині дитина отримала поранення голови у наслідок випадкового пострілу.
Згодом стало відомо, що стріляти в дитину могли поліцейські.
З'ясувалося, що поліцейський "пристрілював" рушницю, коли випадково один постріл влучив на подвір’я, де у той час гуляв малолітнй хлопчик.
За попередніми висновками медиків, хлопчик отримав тяжке поранення голови, відкриту черепно-мозкову травму. Він потрапив у реанімаційне відділення. Згодом стало відомо, що дитину перевезли на лікування до столиці.
Двох підозрюваних у цьому поліцейских затримали в порядку статті 208 КПК України, їм вже оголосили про підозру.
3 червня 5-річний хлопчик, якого підстрелили поліцейські, помер.