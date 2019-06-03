Луценко о смерти 5-летнего Кирилла: полицейских будут судить за умышленное убийство
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июня. УНН. В больнице скончался 5-летний мальчик Кирилл, который стал жертвой двух пьяных полицейских в Переяславе-Хмельницком. В связи с этим прокуроры Киевской областной прокуратуры меняют подозрение с переквалификацией совершенного ими преступления. Об этом сообщил на своей странице в Facebook Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает УНН.
"5-летний мальчик Кирилл, который стал жертвой двух пьяных полицейских в Переяславе-Хмельницком, что развлекались с огнестрельным оружием, скончался в больнице. Ранение было крайне тяжелым", - написал Луценко.
Он добавил, что в связи с этим прокуроры Киевской областной прокуратуры меняют подозрение с переквалификацией совершенного ими преступления на ч.2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).
"Подозрения будут завтра вручены двум полицейским в Голосеевская райсуде утром в 9.00, где им будет избираться мера пресечения. Прокуратура будет настаивать на содержании под стражей", - говорится в сообщении.
Генпрокурор добавил, что сегодня же подписал письмо на имя Министра ВС с требованием "снять ответственного за пьяную дикость руководителя райотдела полиции".
Луценко также выразил искренние соболезнования родителям и родным ребенка.
Напомним, в Киевской области ребенок получил ранения головы вследствие случайного выстрела.
Впоследствии стало известно, что стрелять в ребенка могли полицейские.
Выяснилось, что полицейский "пристреливал" ружье, когда случайно один выстрел попал во двор, где в то время гулял малолетний мальчик.
По предварительным выводам медиков, мальчик получил тяжелое ранение головы, открытую черепно-мозговую травму. Он попал в реанимационное отделение. Впоследствии стало известно, что ребенка перевезли на лечение в столицу.
Двух подозреваемых в этом полицейских задержали в порядке статьи 208 УПК Украины, им уже объявили о подозрении.
3 июня 5-летний мальчик, которого подстрелили полицейские, умер.