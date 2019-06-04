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Підозрюваному у вбивстві дитини поліцейському обрали запобіжний захід

Підозрюваному у вбивстві дитини поліцейському обрали запобіжний захід

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 червня. УНН. Голосіївський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою одному з працівників патрульної поліції Переяслав-Хмельницького відділу поліції Івану Приходьку, якого підозрюють у вбивстві з вогнепальної зброї 5-річного хлопчика, повідомляє кореспондент УНН.

Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном в 60 діб одному з працівників патрульної поліції Переяслав-Хмельницького відділу поліції Івану Приходьку.

Нагадаємо, у Голосіївському райсуді Києва 4 червня почалося засідання, на якому двом підозрюваним поліцейським обирається запобіжний захід. Прокуратура наполягає на арешті.

Як повідомляв УНН, на Київщині дитина отримала поранення голови внаслідок випадкового пострілу. Згодом стало відомо, що стріляти в дитину могли поліцейські.

З'ясувалося, що поліцейський "пристрілював" рушницю, коли випадково один постріл влучив на подвір’я, де у той час гуляв малолітнй хлопчик.

За попередніми висновками медиків, хлопчик отримав тяжке поранення голови, відкриту черепно-мозкову травму. Він потрапив у реанімаційне відділення. Згодом стало відомо, що дитину перевезли на лікування до столиці.

Двох підозрюваних у цьому поліцейских затримали в порядку статті 208 КПК України, їм оголосили про підозру.

3 червня у лікарні помер 5-річний хлопчик Кирило, який став жертвою двох п’яних поліцейських у Переяславі-Хмельницькому на Київщині. У зв’язку із цим прокурори вирішили змінити підозру з перекваліфікацією скоєного злочину.

Поліцейським, які застрелили дитину, загрожує довічне позбавлення волі.

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