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Розпочалося судове засідання стосовно поліцейських, яких підозрюють у вбивстві дитини

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 червня. УНН. У Голосіївському районному суді Києва розпочалося засідання щодо обрання запобіжного заходу двом правоохоронцям, яких підозрюють в убивстві 5-річного Кирила у Переяслав-Хмельницькому, передає кореспондент УНН.

Голосіївський районний суд Києва обирає запобіжний захід двом правоохоронцям, яких підозрюють в убивстві 5-річного Кирила у Переяслав-Хмельницькому.

Нагадаємо, у Голосіівському райсуді з 9:00 двом підозрюваним поліцейським обирається запобіжний захід. Прокуратура наполягатиме на триманні під вартою.

Як повідомляв УНН, у лікарні помер 5-річний хлопчик Кирил, який став жертвою двох п’яних поліцейських у Переяславі-Хмельницькому. У зв’язку із цим прокурори Київської обласної прокуратури змінюють підозру з перекваліфікацією скоєного ними злочину.

Нагадаємо, на Київщині дитина отримала поранення голови унаслідок випадкового пострілу.

Згодом стало відомо, що стріляти в дитину могли поліцейські.

Як повідомляв УНН, з'ясувалося, що поліцейський "пристрілював" рушницю, коли випадково один постріл влучив на подвір’я, де у той час гуляв малолітній хлопчик.

За попередніми висновками медиків, хлопчик отримав тяжке поранення голови, відкриту черепно-мозкову травму. Він потрапив у реанімаційне відділення. Згодом стало відомо, що дитину перевезли на лікування до столиці, де постраждалий згодом помер.

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