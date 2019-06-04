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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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7 марта, 06:35 • 109132 просмотра

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6 марта, 19:19 • 136311 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144062 просмотра

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Началось судебное заседание по полицейским, подозреваемых в убийстве ребенка

Началось судебное заседание по полицейским, подозреваемых в убийстве ребенка

Киев  •  УНН

 • 12199 просмотра

КИЕВ. 4 июня. УНН. В Голосеевском районном суде Киева началось заседание по избранию меры пресечения двум правоохранителям, которых подозревают в убийстве 5-летнего Кирилла в Переяслав-Хмельницком, передает корреспондент УНН.

Голосеевский районный суд Киева избирает меру пресечения двум правоохранителям, которых подозревают в убийстве 5-летнего Кирилла в Переяслав-Хмельницком.

Напомним, в Голосеевская райсуде с 9:00 двум подозреваемым полицейским избирается мера пресечения. Прокуратура будет настаивать на содержании под стражей.

Как сообщал УНН, в больнице скончался 5-летний мальчик Кирилл, который стал жертвой двух пьяных полицейских в Переяславе-Хмельницком. В связи с этим прокуроры Киевской областной прокуратуры меняют подозрение с переквалификацией совершенного ими преступления.

Напомним, в Киевской области ребенок получил ранения головы вследствие случайного выстрела.

Впоследствии стало известно, что стрелять в ребенка могли полицейские.

Как сообщал УНН, выяснилось, что полицейский "пристреливал" ружье, когда случайно один выстрел попал во двор, где в то время играл малолетний мальчик.

По предварительным выводам медиков, мальчик получил тяжелое ранение головы, открытую черепно-мозговую травму. Он попал в реанимационное отделение. Впоследствии стало известно, что ребенка перевезли на лечение в столицу, где пострадавший впоследствии скончался.

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