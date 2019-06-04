Подозреваемому в убийстве ребенка полицейскому избрали меру пресечения
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июня. УНН. Голосеевский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей одному из работников патрульной полиции Переяслав-Хмельницкого отдела полиции Ивану Приходько, которого подозревают в убийстве из огнестрельного оружия 5-летнего мальчика, сообщает корреспондент УНН.
Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком в 60 суток одному из работников патрульной полиции Переяслав-Хмельницкого отдела полиции Ивану Приходько.
Напомним, в Голосеевском райсуде Киева 4 июня началось заседание, на котором двум подозреваемым полицейским избирается мера пресечения. Прокуратура настаивает на аресте.
Как сообщал УНН, в Киевской области ребенок получил ранение головы в результате случайного выстрела. Впоследствии стало известно, что стрелять в ребенка могли полицейские.
Выяснилось, что полицейский "пристреливал" ружье, когда случайно один выстрел попал во двор, где в то время гулял малолетний мальчик.
По предварительным выводам медиков, мальчик получил тяжелое ранение головы, открытую черепно-мозговую травму. Он попал в реанимационное отделение. Впоследствии стало известно, что ребенка перевезли на лечение в столицу.
Двух подозреваемых в этом полицейских задержано в порядке статьи 208 УПК Украины, им объявили о подозрении.
3 июня в больнице скончался 5-летний мальчик Кирилл, который стал жертвой двух пьяных полицейских в Переяславе-Хмельницком Киевской области. В связи с этим прокуроры решили изменить подозрение с переквалификацией совершенного преступления.
Полицейским, которые застрелили ребенка, грозит пожизненное лишение свободы.