Поліцейським, які застрелили дитину, загрожує довічне позбавлення волі
Київ • УНН
КИЇВ. 4 червня. УНН. Поліцейським, які спричинили смертельне поранення хлопчику у Київській області, оголошено остаточну підозру. Санкція статті передбачає покарання аж до довічного позбавлення волі. Про це УНН повідомила прес-секретар прокуратури Київської області Мар’яна Гайовська.
"Остаточна підозра за ч.2, 4 ст.296 (Хуліганство, вчинене групою осіб, із застосуванням зброї) та п.2, 12 ч.2 ст.115 КК України (умисне вбивство малолітньої дитини – ред.)", - повідомила прес-секретар.
Наразі прокуратура клопотатиме в суді обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.
Як повідомляв УНН, на Київщині дитина отримала поранення голови внаслідок випадкового пострілу. Згодом стало відомо, що стріляти в дитину могли поліцейські.
З'ясувалося, що поліцейський "пристрілював" рушницю, коли випадково один постріл влучив на подвір’я, де у той час гуляв малолітнй хлопчик.
За попередніми висновками медиків, хлопчик отримав тяжке поранення голови, відкриту черепно-мозкову травму. Він потрапив у реанімаційне відділення. Згодом стало відомо, що дитину перевезли на лікування до столиці. Де 3 червня 5-річний хлопчик помер.
Двох підозрюваних у цьому поліцейских затримали в порядку статті 208 КПК України, їм оголосили про підозру. Їм інкримінують хуліганські дії та умисне вбивство.
4 червня Голосіївський райсуд обиратиме запобіжний захід.