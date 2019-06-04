Полицейским, которые застрелили ребенка, грозит пожизненное
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июня. УНН. Полицейским, которые нанесли смертельное ранение мальчику в Киевской области, объявлено окончательное подозрение. Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Об этом УНН сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киевской области Марьяна Гайовская.
"Окончательная подозрение по ч.2, 4 ст.296 (Хулиганство, совершенное группой лиц, с применением оружия) и п.2, 12 ч.2 ст.115 УК Украины (умышленное убийство малолетнего ребенка - ред.)", - сообщила пресс-секретарь.
Сейчас прокуратура будет ходатайствовать в суде избрание меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.
Как сообщал УНН, в Киевской области ребенок получил ранение головы в результате случайного выстрела. Впоследствии стало известно, что стрелять в ребенка могли полицейские.
Выяснилось, что полицейский "пристреливал" ружье, когда случайно один выстрел попал во двор, где в то время гулял малолетний мальчик.
По предварительным выводам медиков, мальчик получил тяжелое ранение головы, открытую черепно-мозговую травму. Он попал в реанимационное отделение. Впоследствии стало известно, что ребенка перевезли на лечение в столицу. Где 3 июня 5-летний мальчик умер.
Двух подозреваемых в этом полицейских задержали в порядке статьи 208 УПК Украины, им объявили о подозрении. Им инкриминируют хулиганские действия и умышленное убийство.
4 июня Голосеевский райсуд будет избирать меру пресечения.