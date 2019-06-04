Під суд перед засіданням через смерть 5-річного хлопчика стягують силовиків
Київ • УНН
КИЇВ. 4 червня. УНН. Силовиків стягують до Голосіївського районного суду міста Києва, де сьогодні поліцейським, яких підозрюють у вбивстві 5-річного хлопчика, обиратимуть запобіжний захід, передає кореспондент УНН.
Станом на 8:30 під судом вже перебувають чотири автозаки і декілька автобусів з нацгвардійцями.
Нагадаємо, у Голосіївському райсуді о 9:00 двом підозрюваним поліцейським обиратиметься запобіжний захід. Прокуратура наполягатиме на арешті.
Як повідомляв УНН, на Київщині дитина отримала поранення голови внаслідок випадкового пострілу. Згодом стало відомо, що стріляти в дитину могли поліцейські.
З'ясувалося, що поліцейський "пристрілював" рушницю, коли випадково один постріл влучив на подвір’я, де у той час гуляв малолітнй хлопчик.
За попередніми висновками медиків, хлопчик отримав тяжке поранення голови, відкриту черепно-мозкову травму. Він потрапив у реанімаційне відділення. Згодом стало відомо, що дитину перевезли на лікування до столиці.
Двох підозрюваних у цьому поліцейских затримали в порядку статті 208 КПК України, їм оголосили про підозру.
3 червня у лікарні помер 5-річний хлопчик Кирило, який став жертвою двох п’яних поліцейських у Переяславі-Хмельницькому на Київщині. У зв’язку із цим прокурори вирішили змінити підозру з перекваліфікацією скоєного злочину.