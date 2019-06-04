Под суд перед заседанием из-за смерти 5-летнего мальчика стягивают силовиков
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июня. УНН. Силовиков стягивают под Голосеевский районный суд города Киева, где сегодня полицейским, которых подозревают в убийстве 5-летнего мальчика, будут избирать меру пресечения, передает корреспондент УНН.
По состоянию на 8:30 под судом уже находятся четыре автозака и несколько автобусов с нацгвардейцами.
Напомним, в Голосеевском райсуде в 9:00 двум подозреваемым полицейским будет избираться мера пресечения. Прокуратура будет настаивать на аресте.
Как сообщал УНН, в Киевской области ребенок получил ранение головы в результате случайного выстрела. Позже стало известно, что стрелять в ребенка могли полицейские.
Выяснилось, что полицейский "пристреливал" ружье, когда случайно один выстрел был совершен во двор, где в то время гулял малолетний мальчик.
По предварительным выводам медиков, мальчик получил тяжелое ранение головы, открытую черепно-мозговую травму. Он попал в реанимационное отделение. Впоследствии стало известно, что ребенка перевезли на лечение в столицу.
Двух подозреваемых в этом полицейских задержали в порядке статьи 208 УПК Украины, им объявили о подозрении.
3 июня в больнице умер 5-летний мальчик Кирилл, ставший жертвой двух пьяных полицейских в Переяславе-Хмельницком Киевской области. В связи с этим прокуроры решили изменить подозрение с переквалификацией совершенного преступления.