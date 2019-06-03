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Луценко закликав Авакова зняти керівника райвідділу поліції у Переяслав-Хмельницькому

Луценко закликав Авакова зняти керівника райвідділу поліції у Переяслав-Хмельницькому

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 червня. УНН. Генеральний прокурор України Юрій Луценко вимагає звільнити керівника райвідділу поліції Переяслав-Хмельницького, якого вважає відповідальним за "п’яне дикунство" у результаті якого загинула дитина. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"Сьогодні ж підписав листа на ім’я Міністра ВС з вимогою зняти відповідального за п’яне дикунство керівника Райвідділу поліції", - написав Луценко.

Нагадаємо, на Київщині дитина отримала поранення голови внаслідок випадкового пострілу. 

З'ясувалося, що поліцейський "пристрілював" рушницю, коли випадково один постріл влучив на подвір’я, де у той час гуляв малолітнй хлопчик. 

За попередніми висновками медиків, хлопчик отримав тяжке поранення голови, відкриту черепно-мозкову травму. Він потрапив у реанімаційне відділення. Згодом стало відомо, що дитину перевезли на лікування до столиці.

Двох підозрюваних у цьому поліцейских затримали та оголосили про підозру.

3 червня 5-річний хлопчик, якого підстрелили поліцейські, помер.

У зв’язку із цим прокурори Київської обласної прокуратури змінюють підозру з перекваліфікацією злочину на ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство). 

Генпрокурор повідомив, що підозри двом поліцейським будуть вручені завтра в Голосіівському райсуді, де їм обиратиметься запобіжний захід.

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