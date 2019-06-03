Луценко призвал Авакова снять руководителя райотдела полиции в Переяслав-Хмельницком
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июня. УНН. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко требует уволить руководителя райотдела полиции Переяслав-Хмельницкого, которого считает ответственным за "пьянe. дикость" в результате котороq погиб ребенок. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Сегодня же подписал письмо на имя Министра ВД с требованием снять ответственного за пьяную дикость руководителя райотдела полиции", - написал Луценко.
Напомним, в Киевской области ребенок получил ранения головы в результате случайного выстрела.
Выяснилось, что полицейский "пристреливал" ружье, когда случайно один выстрел попал во двор, где в то время гулял малолетний мальчик.
По предварительным выводам медиков, мальчик получил тяжелое ранение головы, открытую черепно-мозговую травму. Он попал в реанимационное отделение. Впоследствии стало известно, что ребенка перевезли на лечение в столицу.
Двух подозреваемых в этом полицейских задержали и объявили о подозрении.
3 июня 5-летний мальчик, которого подстрелили полицейские, умер.
В связи с этим прокуроры Киевской областной прокуратуры меняют подозрение с переквалификацией преступления на ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).
Генпрокурор сообщил, что подозрения двум полицейским будут вручены завтра в Голосеевском райсуде, где им будет избираться мера пресечения.