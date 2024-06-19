Политические преследования под видом антикоррупционной борьбы: заявления НАБУ против экс-министра Сольского правозащитники назвали нарушением презумпции невиновности

Национальное антикоррупционное бюро Украины практикует заявления о "громких разоблачениях" топ-чиновников. Но такие дела далеко не всегда имеют юридическую основу, а иногда даже заканчиваются оправдательными приговорами. Так было в частности с экс-министром Владимиром Омеляном, которого НАБУ и САП громко обвинили в преступлении, а потом суд его полностью оправдал. Так, похоже, будет с еще одним министром - Николаем Сольским. В апреле его обвинили в завладении землей, которой он не завладевал, а чем завладел - НАБУ до сих пор не сообщает.

Тем не менее, "громкие заявления" НАБУ уже достигли своего результата - Сольский подал в отставку с поста министра агрополитики, а поляки под этим предлогом вышли из переговоров по разблокированию границ.

Не стоит забывать и о деле Георгия Логвинского, когда действия НАБУ были признаны незаконными Пленумом ЕСПЧ.

Сколько еще нужно оправданных дел, чтобы НАБУ перестало пиариться и какая ответственность должна быть у детективов за нарушение презумпции невиновности, УНН расспросил у директора Харьковской правозащитной группы Евгения Захарова.

- Как вы относитесь к действиям НАБУ, когда они громко заявляют о разоблачении топ-чиновников на схемах, в результате чего репутация и карьера людей страдает, однако потом нередко эти дела разваливаются в суде?

- Ведение любого громкого уголовного производства НАБУ, грубо нарушая презумпцию невиновности, обязательно сопровождает обличительной пропагандистской кампанией, вбрасыванием в публичное пространство данных негласных следственно-розыскных действий. Объясняется это тем, что, дескать, иначе побороть отечественную коррупцию нельзя, потому что этот спрут безумно сопротивляется. Считается, что общество преимущественно склонно верить всем сообщениям о незаконном обогащении и других коррупционных действиях.

Сегодня в Украине любую репутацию можно разбить вдребезги, если поставить себе это целью. Это очень плохая тенденция. Она усиливает уровень общего недоверия в обществе. Это делает невозможным любую позитивную деятельность, направленную на изменения.

На мой взгляд, было бы хорошо, если бы несколько десятков человек защитили бы свою честь и достоинство в судах, требуя опровержения высказанных в их адрес обвинений. Мы нуждаемся в таких процессах. Общество должно понять, что честь, достоинство и репутация человека не менее важны для демократического общества, чем доступ к информации и раскрытие злоупотреблений.

Успех борьбы с коррупцией измеряется не количеством людей, лишенных свободы, а объемом средств, которые вырвали из теневого оборота и количеством разрушенных коррупционных схем, которые были закрыты в результате деятельности правоохранительных органов. Наша коррупция - это заменитель рынка, которого мы фактически не имеем. Именно поэтому власть и бизнес у нас связаны. Близость к власти означает всевозможные преференции в бизнесе. Отсюда и растет буйным цветом коррупция. И она действительно является всеобъемлющей. Но при таких условиях уголовные антикоррупционные дела превращаются в выборочное преследование конкурентов в бизнесе, политических оппонентов и дестабилизируют ситуацию. Нельзя беззаконие победить беззаконием!

- Одним из последних "громких" дел НАБУ является дело экс-министра агрополитики Николая Сольского. Не усматриваете ли вы признаки политического преследования в этом уголовном производстве?

- На мой взгляд, да, усматриваются. Я считаю, что настоящей причиной преследования Сольского является желание прекратить его усилия по созданию в Украине рынка земли, а не наказать за преступные действия. Такая подмена и свидетельствует о политических мотивах уголовного преследования.

- Как можете прокомментировать то, что НАБУ за основу дела взяло события семилетней давности, когда он еще не был министром?

- По моему мнению, когда для уголовного преследования вытаскивают на свет Божий старые события, это, как правило, означает желание сфальсифицировать уголовное дело. Не думаю, что эта история является исключением.

- Может ли и имеет ли право НАБУ заявлять дословно "экс-главу агрокомитета - действующего министра ВЫКРЫТО на завладении государственной землей" до решения суда?

- Я считаю, что такие действия НАБУ нарушают презумпцию невиновности, которая запрещает преждевременное, до решения суда, осуждение.

- Нередко фигуранты уголовных производств, которые расследуют детективы НАБУ, заявляют о намерении отстаивать свои права в ЕСПЧ. Какова ситуация с обращениями в ЕСПЧ из-за действий антикоррупционного бюро?

С 2019 года в ЕСПЧ подано несколько десятков заявлений против Украины, в которых утверждается о нарушении презумпции невиновности, права на свободу, права на частную жизнь и при этом подмене легитимной цели уголовного преследования. Большинство из этих дел коммуницированы и ожидают рассмотрения.

- Чем закончилось дело экс-депутата Верховной Рады Георгия Логвинского, которого НАБУ подозревает в организации завладения компанией "Золотой Мандарин Ойл"?

- Оно не закончилось. После позорного для Украины Решения Пленума ЕСПЧ, в котором были отмечены незаконные действия НАБУ в этом деле, его приостановили. Но ведь "органы не ошибаются!". Как только иммунитет (который ему предоставлялся, поскольку его жена Анна Юдковская была судьей ЕСПЧ - ред.) Логвинского истек, дело возобновили, хотя обвинение в нем, как по мне, абсурдно.

Ни обещаний, ни извинений: НАБУ официально так и не извинилось перед экс-министром Омеляном за незаконное уголовное преследование

Напомним,

Национальное антикоррупционное бюро Украины "известно" своим умением громко объявить о разоблачении очередной схемы и объявить о подозрении топ-чиновнику. Однако эти дела нередко разваливаются в судах или даже не доходят до туда.

Наглядным примером являются уголовные производства против экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна. Оба дела развалились в судах.

Как отметил сам Владимир Омелян в интервью УНН, уголовные производства НАБУ нанесли ему существенный репутационный и финансовый ущерб. Ведь его в течение многих лет упоминали в сводках НАБУ как министра, против которого открыто уголовное производство, что повлекло за собой, в частности, проблемы с банковскими учреждениями. Однако НАБУ не стало официально извиняться перед экс-министром за незаконное уголовное преследование и порчу деловой репутации. Это сделали лишь отдельные детективы в частных разговорах.

Еще одним примером являются уголовные производства против бывшего нардепа Дмитрия Крючкова, которые антикоррупционеры расследуют уже почти 10 лет. Все эти годы он живет с существенными ограничениями, которые уже негативно наложили отпечаток на его образ жизни и частный бизнес.

Одним из недавних "громких" дел НАБУ является дело против уже бывшего министра агрополитики Николая Сольского. В апреле ему объявили подозрение в завладении землями в Сумской области. Однако, как впоследствии выяснилось, таких земель ни у него, ни у его семьи или аффилированных лиц нет. Однако есть у участников АТО, которым государство предоставило право на их приватизацию. Чем именно завладел Сольский - в НАБУ отказались уточнять. Более того, детективы пытались "слить" экспертизу, которую сами же и заказали и которая, очевидно, должна была свидетельствовать о невиновности Сольского.

Однако, публичные обвинения сделали свое - поляки воспользовались формальным основанием и вышли из переговоров с Украиной по разблокированию границ, а Сольский покинул свой пост министра. Некоторые эксперты склоняют к мысли, что такой ход Польши был задуманным, и дело Сольского не случайно совпало по времени с демаршем поляков. Кроме того, "громкое" заявление о разоблачении схемы присвоения земли произошло на фоне скандала в самом НАБУ о вероятной утечке информации из бюро.