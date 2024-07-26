Киев • УНН
Директор ФБР усомнился, была ли пуля причиной ранения Трампа на митинге. Экс-президент раскритиковал ФБР, настаивая на пулевом ранении и обвиняя агентство в потере доверия американцев.
Глава ФБР Кристофер Рэй теперь задается вопросом, не попала ли пуля в ухо Трампа, представ перед Конгрессом, чтобы сообщить о ходе расследования нападения. Дональд Трамп раскритиковал ФБР и и нацелился на суждение главы ведомства по другим актуальным вопросам.
Пишет УНН со ссылкой на Dailymail.
Детали
Директор ФБР Кристофер Врэй усомнился в том, что пуля попала в ухо бывшего президента США и кандидата на переизбрание от Республиканской партии Дональда Трампа во время взрыва 13 июля на предвыборном митинге в Пенсильвании.
Что касается бывшего президента Трампа, есть некоторые сомнения по поводу того, была ли это пуля или шрапнель, которая задела его ухо
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В ответ Дональд Трамп раскритиковал ФБР: в яростном посте на Truth Social Трамп раскритиковал предложение Рэя и нацелился на его суждение по другим актуальным вопросам, включая психическое состояние Байдена.
Директор ФБР Кристофер Рэй вчера заявил Конгрессу, что не уверен, был ли я ранен осколком, стеклом или пулей (ФБР даже не проверило!) .. Но он был уверен, что Мошенник Джо Байден физически и умственно "не вызывает никаких событий
Также кандидат в президенты США от Республиканской партии изложил следующее:
Его единственное внимание сосредоточено на уничтожении J6 Patriots, налете на Мар-а-Лаго и спасении радикальных левых безумцев, таких как те, что сейчас в Вашингтоне сжигают американские флаги и рисуют аэрозольной краской на наших великих национальных памятниках - без всякого возмездия.
Нет, к сожалению, это была пуля, которая попала мне в ухо, и сильно. Не было ни стекла, ни осколков.
В больнице это назвали "пулевым ранением в ухо", и так оно и было. Неудивительно, что некогда легендарное ФБР потеряло доверие Америки! – сообщил Трамп.
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