Глава ФБР Кристофер Рэй теперь задается вопросом, не попала ли пуля в ухо Трампа, представ перед Конгрессом, чтобы сообщить о ходе расследования нападения. Дональд Трамп раскритиковал ФБР и и нацелился на суждение главы ведомства по другим актуальным вопросам.

Пишет УНН со ссылкой на Dailymail.

Детали

Директор ФБР Кристофер Врэй усомнился в том, что пуля попала в ухо бывшего президента США и кандидата на переизбрание от Республиканской партии Дональда Трампа во время взрыва 13 июля на предвыборном митинге в Пенсильвании.

Что касается бывшего президента Трампа, есть некоторые сомнения по поводу того, была ли это пуля или шрапнель, которая задела его ухо - пояснил Врэй, выступая перед Конгрессом с информацией о ходе расследования покушения на кандидата от республиканцев.

Трамп опережает Харрис на 2% в президентской гонке США

В ответ Дональд Трамп раскритиковал ФБР: в яростном посте на Truth Social Трамп раскритиковал предложение Рэя и нацелился на его суждение по другим актуальным вопросам, включая психическое состояние Байдена.

Директор ФБР Кристофер Рэй вчера заявил Конгрессу, что не уверен, был ли я ранен осколком, стеклом или пулей (ФБР даже не проверило!) .. Но он был уверен, что Мошенник Джо Байден физически и умственно "не вызывает никаких событий - негодует Трамп.

Также кандидат в президенты США от Республиканской партии изложил следующее:

Его единственное внимание сосредоточено на уничтожении J6 Patriots, налете на Мар-а-Лаго и спасении радикальных левых безумцев, таких как те, что сейчас в Вашингтоне сжигают американские флаги и рисуют аэрозольной краской на наших великих национальных памятниках - без всякого возмездия.

Нет, к сожалению, это была пуля, которая попала мне в ухо, и сильно. Не было ни стекла, ни осколков.

В больнице это назвали "пулевым ранением в ухо", и так оно и было. Неудивительно, что некогда легендарное ФБР потеряло доверие Америки! – сообщил Трамп.

Директор ФБР поставил под сомнение, был ли Трамп ранен пулей во время покушения