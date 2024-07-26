Кандидат в президенты США Дональд Трамп опережает свою вероятную конкурентку от демократов Камалу Харрис на два пункта. Об этом свидетельствуют результаты опроса YouGov для The Times, который был проведен после решения президента Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов, передает УНН.

Детали

Издание отмечает, что чуть более чем за три месяца до дня голосования 5 ноября «Трамп все еще может проиграть выборы».

По данным опроса, к республиканцу относятся более благосклонно, чем к Харрис: 44% вероятных избирателей очень или скорее благосклонно относятся к бывшему президенту. О Харрис так говорит 41% опрошенных. В то же время 50% относятся неблагоприятно к Трампу и 51% - к Харрис.

Отмечается, что Трамп остается кандидатом, которому больше всего доверяют в двух важных вопросах - экономике и иммиграции. Он также впереди в вопросах внешней политики и преступности. Харрис, тем временем, опережает Трампа по уровню доверия в решении вопросов запрета абортов и тех, что касаются окружающей среды.

«[Харрис] Это человек, который не проводил ни одной кампании в качестве кандидата в президенты и не был в центре внимания, как Байден в течение последних четырех лет. Тем не менее, она начинает так же сильно, как и Байден. Снятие кандидатуры Байдена и выдвижение Харрис в качестве вероятного кандидата - все это противоречит любым последствиям, которые мы могли бы наблюдать от дальнейших последствий теледебатов, покушения на убийство, съезда и выбора кандидатуры Джей Ди Венса. Безусловно, съезд и выдвижение кандидата могут быть положительными событиями, которые дают кандидату толчок, поэтому, возможно, мы наблюдаем нивелирование этих эффектов сменой Байдена на Харрис», - пояснил вице-президент по вопросам науки о данных и редактор по вопросам политики в США в YouGov Карл Бялик.

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