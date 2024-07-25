Киев • УНН
Кристофер Рэй поставил под сомнение, попала ли пуля в ухо Трампа во время покушения в Пенсильвании. ФБР расследует стрельбу как акт внутреннего терроризма, мотивы нападавшего остаются неизвестными.
Директор ФБР Кристофер Рэй поставил под сомнение, был ли Дональд Трамп ранен пулей во время покушения на его жизнь на политическом митинге в Пенсильвании, пишет УНН со ссылкой на Daily Mail.
Детали
Кристофер Рэй информировал Конгресс о покушении на Трампа в Батлере в среду, когда сделал это заявление.
"Что касается бывшего президента Трампа, есть некоторый вопрос о том, попала ли ему в ухо пуля или шрапнель", - сказал Рэй.
"Я сейчас не знаю, могла ли эта пуля, кроме того, что нанесла травму, упасть где-то еще", - отметил он.
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В некоторых первоначальных сообщениях в день стрельбы предполагалось, что Трамп мог быть ранен осколком стекла, когда пуля попала в телесуфлер. Однако теория телесуфлера была опровергнута, когда фотографии показали, что после нападения оба стеклянных экрана остались целыми.
Трамп прослушал показания Рэя, в которых он также подробно рассказал, как Крукс исследовал убийство президента США Джона Кеннеди до стрельбы.
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ФБР расследует стрельбу как акт внутреннего терроризма.
"Мы не знаем мотивов. Очевидно, это один из центральных вопросов в нашем расследовании, и нас очень огорчает то, что многие обычные места, где "плоды висят низко", которые мы находим, не дают существенных подсказок относительно его мотивов", - сказал Рэй.
Рэй сказал, что Крукс использовал механическое оборудование на земле и вертикальные трубы, чтобы подняться на крышу приземного производственного здания, которое было в пределах 135 метров от сцены.
Он сделал восемь выстрелов из винтовки типа AR, прежде чем его ликвидировали.