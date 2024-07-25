Директор ФБР Кристофер Рэй поставил под сомнение, был ли Дональд Трамп ранен пулей во время покушения на его жизнь на политическом митинге в Пенсильвании, пишет УНН со ссылкой на Daily Mail.

Детали

Кристофер Рэй информировал Конгресс о покушении на Трампа в Батлере в среду, когда сделал это заявление.

"Что касается бывшего президента Трампа, есть некоторый вопрос о том, попала ли ему в ухо пуля или шрапнель", - сказал Рэй.

"Я сейчас не знаю, могла ли эта пуля, кроме того, что нанесла травму, упасть где-то еще", - отметил он.

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В некоторых первоначальных сообщениях в день стрельбы предполагалось, что Трамп мог быть ранен осколком стекла, когда пуля попала в телесуфлер. Однако теория телесуфлера была опровергнута, когда фотографии показали, что после нападения оба стеклянных экрана остались целыми.

Трамп прослушал показания Рэя, в которых он также подробно рассказал, как Крукс исследовал убийство президента США Джона Кеннеди до стрельбы.

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ФБР расследует стрельбу как акт внутреннего терроризма.

"Мы не знаем мотивов. Очевидно, это один из центральных вопросов в нашем расследовании, и нас очень огорчает то, что многие обычные места, где "плоды висят низко", которые мы находим, не дают существенных подсказок относительно его мотивов", - сказал Рэй.

Рэй сказал, что Крукс использовал механическое оборудование на земле и вертикальные трубы, чтобы подняться на крышу приземного производственного здания, которое было в пределах 135 метров от сцены.

Он сделал восемь выстрелов из винтовки типа AR, прежде чем его ликвидировали.